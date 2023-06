VIDEO\ Ndjekje si në filma, momenti kur policët arrestojnë 33-vjeçarin me 9 kg kanabis në makinë

Pas një ndjekjeje prej disa kilometrash, policia e Himarës, ka bërë të mundur arrestimin në flagrancë të një 33-vjeçari që në mjetin e tij po transportonte 9 kg kanabis, me destinacion Greqinë.

Autoritetet e policisë bëjnë me dije se ky shtetas, theu masën e sigurisë “Arrest në shtëpi”, për veprën penale “Plagosja e rëndë me dashje”.

33-vjeçari ka tentuar të largohet për të shmangur kontrollin e automjetit nga shërbimet e Policisë, por falë ndërhyrjes së menjëhershme nga ana e tyre, ai është kapur dhe vënë në pranga.

“Gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin që drejtonte ky shtetas, u gjetën 9 kilogramë lëndë e dyshuar narkotike kanabis, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, bashkë me 2 aparate celulare. Nga veprimet hetimore dyshohet se lënda narkotike do të shitej me qëllim trafikimin drejt Greqisë”, sqaron policia.

Aktualisht po vijojnë veprimet hetimore për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale, si dhe për identifikimin dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore, të shtetasve të tjerë që mund të jenë përfshirë.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, për veprime të mëtejshme.



p.k\dita