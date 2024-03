VIDEO: Nutsa Buzaladze ka një lidhje speciale me Shqipërinë, i ndodh fatkeqësia e rëndë

Nutsa Buzaladze e lindur më 28 janar 1997 e njohur në mënyrë mononime si Nutsa, është një këngëtare dhe kompozitore gjeorgjiane.

Ajo konsiderohet si ylli ndërkombëtar i momentit për shkak të performancave të jashtëzakonshme në disa nga eventet muzikore më të rëndësishëm të planetit.

Aktive, energjike dhe e vetë-motivuar, ajo i ka lënë pa frymë juritë në mbarë botën, me zërin dhe sjelljen e jashtëzakonshme në skenë.

Që nga viti i kaluar kur u shfaq në finalen e American Idol, në duetin e saj me Kylie Minogue, 27 vjeçarja kërkohet nga të gjithë, ndërsa vendi i saj i lindjes e ka caktuar përfaqësuese në Eurovision 2024 në Suedi ku Nutsa do prezantohet me këngën “Firefighter”.

Jo të gjithë e dinë e Nutsa ka një lidhje speciale me Shqipërinë. Artistët shqiptarë e njohin të gjithë, por edhe një pjesë e publikut në Shqipëri e mban mend vajzën energjike që u shfaq për herë të parë në Tiranë në 2021.

