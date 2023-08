VIDEO / Pamjet nga Shpiragu, Rama: Vijojnë testimet e fundit tek puset e kërkimit të naftës

Kryeministri Edi Rama ka ndarë një video ku shfaqen puset e kërkimit në Shpirag, duke theksuar se kompania e njohur SHELL po kryen punën me testimet e fundit për të zbuluar nëse do të vijohet me operacionet e nxjerrjes së naftës.

“Mirëmëngjes, dhe nga puset e kërkimit në Shpirag, ku kompania SHELL po vazhdon punën për testimet e fundit, e ku të dhënat deri tani janë tejet optimiste për potencialin e rezervës së identifikuar në nëntokën shqiptare, ju uroj një javë të mbarë”, shkruan Rama në Facebook.

Ai është shprehur se nafta në këtë zonë është e një cilësie shumë të lartë dhe nëse puna në Shpirag do vijojë, atëherë vendi ynë do njohë një zhvillim të madh ekonomik.

j.l./ dita