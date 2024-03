VIDEO: Për sa sekonda do goditeshin Tirana dhe Prishtina nëse shpërthen lufta bërthamore

Fakti se Moska ka vendosur në gjendje gatishmërie armët bërthamore pas mësymjes në territorin ukrainas, ka bërë njerëz të shumtë të mendojnë për pasojat që mund të ketë situata nëse ajo agravohet.

Nuk ka dyshime se shpërthimi i një lufte të radhës bërthamore, do të kishte efekt shkatërrues për të gjithë Evropën.

Më kuriozët ndërkaq, kanë filluar të bëjnë llogaritë me çfarë mund të ndodhë dhe skenarët, janë të frikshëm, edhe për Ballkanin.

Armët bërthamore ruse ruhen në një rajon të Siberisë, rreth 3 mijë kilometra në lindje të Moskës.

Por, nëse lufta e vërtetë shpërthen, atëherë ato me gjasë do të lëshoheshin nga rajoni i Kaliningradit, zonë e cila është edhe më e afërta me shtetet evropiane.

Fizikanë të shumtë, kanë bërë përllogaritje të ndryshme, bazuar në shpejtësinë e raketave bërthamore dhe trajektoret e tyre balistike, për të parë se sa do t’i duhej Rusisë në kuptimin kohor, për të goditur çdo kryeqytet evropian.

Shihni më poshtë editorialin e përgatitur nga DITA.

