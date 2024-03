VIDEO: Po të mos ishte ky spiun francez qindra vr*sje dhe përdhu*ime në Kosovë nuk do kishin ndodhur

Bombardimi i NATO-s kundër forcave ushtarake e policore serbe në mbrojtje të popullatës civile në Kosovë filloi më 24 mars 1999.

Ky 24 mars shënoi 25 vjetorin e kësaj date të rëndësishme në historinë e shqiptarëve.

Por sulmi mund të ndodhte gjashtë muaj më herët, po të mos i prishte këto plane një gjeneralmajor serb, Jovan Millanoviç.

Qindra jetë do ishin shpëtuar, qindra gjymtime dhe përdhunime do ishin shmangur – nëse sulmi do ndodhte më herët.

Millanoviç, të cilin mediat e Beogradit e quajnë “Xhejms Bondi serb” është mbështetur tek majori francez Pierre-Henri Bunel, pjesë e inteligjencës franceze, i cili kishte siguruar skicat për caqet e sulmit të aeroplanëve të NATO-s – raporton gazeta DITA.

Në botimin e plotësuar të librit të tij “Serbia dhe NATO”, Millanoviç thotë se më 1995 kishte detyrë të ishte spiun në Bruksel, në selinë e NATO-s, por nën postin zyrtar si këshilltar-ministër në Ambasadë. Ai shkruan se i ishte ngarkuar detyra që të ndërtonte një rrjet informimi që do të zbulonte planet e NATO-s.

