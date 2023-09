VIDEO: Portieri polak, tjetër standard nga shokët e tij të skuadrës, pret sa Daku mbaron lutjen dhe shikoni çfarë bën…

Shqipëria fitoi ndaj Polonisë me rezultatin 2-0, aty ku Asani me një kryevepër dhe Daku me një shpikje, i dhanë 3 pikë shumë të vlefshme skuadrës tonë Kombëtare.

Në një klimë tensioni ku tifozët polakë kanë shkaktuar dhunë dhe vetë lojtarët kanë dalë nga fusha pa u përshëndetuar, sjellja e portierit të tyre ka rënë shumë në sy.

Në fund të pjesës së parë, Shezni doli duke folur me Asanin e njëkohësisht duke e uruar për golin që ka shënuar.

Vetë Asani u shpreh se Shezni e kishte konsideruar golin fenomenal, por ai nuk ishte i vetmi që u urua nga Shezni.

Pas ndeshjes, ndërsa shokët e tij dolën nga fusha të fishkëllyer nga tifozët, portieri i Juventusit ka pritur edhe Dakun për ta uruar.

Daku po bënte lutjet e tij, teksa Shezni e ka pritur deri në momentin e fundit.

Dhe më pas e ka përqafuar.

