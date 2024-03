VIDEO: Procedurë sekrete, Berisha hap gjyq në Angli për shpalljen non grata

Për herë të parë gjykata më e lartë e emigracionit në Angli SIAC (Komisioni Special i Apeleve të Emigracionit) që prej krijimit të saj në vitin 1997, është duke shqyrtuar kërkesën e një politikani.

Ai është Sali Berisha, i shpallur Non Grata nga Anglia në vitin 2022 për korrupsion dhe lidhje me krimin.

Berisha në sekret të plotë ka pajtuar një kompani avokatore për këtë proces, nisur paraditen e kësaj të marte.

Gjatë katër ditëve në vijim, kompania avokatore londineze Zaiwalla and Co së bashku me përfaqësuesin ligjor Fergus Randolph KC, do t’i paraqesin kësaj gjykate, argumentet se sipas tyre, vendimi për ndalimin e hyrjes të Berishës në Angli është i padrejtë.

Avokatët janë duke kundërshtuar vendimin e firmosur nga ish sekretarja për punët e brendshme Priti Patel.

Në çelje të procesit, avokati i Berishës ka deklaruar se “kjo është një çështje e jashtëzakonshme mes një udhëheqësi të një opozite dhe një vendi europian” dhe se sipas tij vendimi për Berishën “u mor vetëm bazuar në pretendime të mediave të huaja“.

