VIDEO: Raporti sekret shokues i CIA-s amerikane: Zogu, incest me të motën, Geraldina e di…

Sherret e ditëve të fundit mes nipit të Ahmet zogut dhe bashkeshortes se tij ne proces divorci kane terhequr vemendjen mbi ate qe prezantohet si familja mbretorere e Shqiperise.

Por raportime shumë sensitive dhe të debatueshme mbi jeten e tyre ka patur edhe më parë.

Përshembull, një numër i madh dokumentesh dhe raporte “tepër sekrete” të CIA-s amerikane të viteve 1940-1960 tashmë janë de-klasifikuar. Mes këtij lëmi dokumentesh gjenden dhe raporte tepër interesante në lidhje me informacionet që siguronte në vitin 1949 Agjencia Amerikane e Inteligjencës për mbretin shqiptar të rrëzuar nga froni, Ahmet Zogu. Asokohe Zogu qëndronte më tepër në Egjipt,Aleksandri, nën mbrojtjen e mikut dhe mbështetësit të tij Mbretit Faruk të Egjiptit.

Raporti i parë, që po e botojmë sot, është hartuar nga avokati Church në mesin e Shtatorit 1949, është administruar zyrtarisht në rangjet më të larta të CIA-s në 30 Shtator 1949 dhe është de-klasifikuar në vitin 2006. Ky raport i hartuar nga avokati amerikan bën një përmbledhje tërësore të situatës financiare të Ahmet Zogut në SHBA, të implikimit të Zogut me nxjerrjen dhe përvetësimin e floririt të shtetit që asokohe ishte në vlerën e 3 milionë dollarëve si dhe për disa aspekte tronditëse në jetën private të Zogut. Krushku amerikan i Ahmet Zogut, njëkohësisht dhe agjent i CIA-s pranë tij, raporton ndër të tjera se mbreti shqiptar kishte një marrëdhënie incesti me njërën nga motrat e veta duke e identifikuar të motrën si Zenida, që korrespondon me Senijen.

