VIDEO: Risia! Klubi i njohur të jep mundësinë të shohësh ndeshjen në krevat, brenda në stadium

26 Janar 2024, 17:01

Nga DOSJA

ANGLI – Deri më tani në stadiumet angleze kishte suitat më të mira, por janë hapur së fundmi edhe dhoma hoteli! Chelsea, si pjesë e partneritetit të tyre të sponsorizimit me Hilton Hotels, vendosi të instalojë një dhomë të improvizuar në tribunat e Stamford Bridge, stadiumin e tyre historik.

Dhoma është instaluar në fushë në ndeshjen e Superligës së Femrave ndërmjet Chelsea dhe Manchester United dhe nuk dihet nëse do të mbetet në ndeshjet e Premier League për meshkuj.

Dhoma ka një krevat, një televizor, disa rroba banjo me markën e hotelit, dhe prej andej, e shtrirë në krevat, Georgia Tofolo, e cila është aktore e famshme për pjesëmarrjen e saj në serialin e realitetit “Made In Chelsea”, shikonte lojën.

Rise and shine from the Best Bed at the Bridge! ☕️????️@Hilton x @HiltonHonors | #ForTheStay pic.twitter.com/e3jQS9FJUf

— Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) January 21, 2024