VIDEO: Si po përgatiten miliarderët t’i shpëtojnë një shpërthimi bërthamor

Vitin e kaluar, televizioni shtetëror rus transmetoi kërcënime nga anëtari i Dumës së Shtetit, Andrei Guruliov, i cili e quajti Britaninë “rrënjën e çdo të keqeje” dhe me cinizëm tha se mund të shndërrohej në një “shkretëtirë të Marsit” nga armët bërthamore ruse. Vetë Putini paralajmëroi se “ky nuk është një bllof”.

Rusët, të paktën në dukje, janë të gatshëm ta përshpejtojnë Harmagedonin me bomba që do të digjnin qiellin me kapsulën e njëmijë diejve.

Miliona njerëz do të digjeshin menjëherë dhe madje edhe për ata që i mbijetonin shpërthimit fillestar ose lëshimit të mëpasshëm të radioaktivitetit, do të kishte pak shpresë për të mbijetuar. Ndërsa zjarret do shpërthejnë ngado, re të mëdha tymi toksik do të ngriheshin në atmosferë, duke bllokuar rrezet e diellit dhe duke shkaktuar një ftohje të menjëhershme të planetit. Kjo do të vriste të korrat dhe do të shkaktonte një uri botërore që do të zgjaste për shumë vite.

Edhe në një katastrofë të tillë, miliarderët e botës shpresojnë t’ia dalin mbanë, sipas një libri që zbulon planet e tyre për të mbijetuar, ndërsa ne të tjerët vdesim. Pjesë nga ky libër janë përkthyer dhe botuar në shqip nga gazeta DITA.

