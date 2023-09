VIDEO: Tragjedi në zbulimin e gjinisë së bebit, rrëzohet aeroplani që lëshonte tymin rozë, vdes piloti

Një festë për zbulimin e gjinisë në Meksikë përfundoi në tragjedi kur avioni i vogël që merrte pjesë në festë u rrëzua para të ftuarve.

Në një video të postuar në Twitter, çifti i paidentifikuar i lumtur pozojnë të lumtur përpara një tabele gjigante me dritë që lexon ‘Oh Baby’ teksa miqtë dhe familja mblidhen përreth.

Avioni Piper PA-25-235 Pawnee mbush qiellin e San Pedros me tym rozë ndërsa konfeti duket se gjuan. Krahu i majtë i avionit më pas i lëshon rrugë pasi piloti humbet kontrollin dhe rrëzohet.

Në të njëjtën kohë, njerëzit duken plotësisht të pavëmendshëm ndaj tragjedisë që po shpaloset në qiell.

Sipas një agjencie lokale të lajmeve, autoritetet e gjetën pilotin të zhytur në rrënojat e avionit kur një mysafir i festës thirri për ndihmë. Mjekët e ndihmës e dërguan me urgjencë pilotin në spital, por ai iu nënshtrua plagëve të marra pak kohë më vonë.

Videoja tragjike që u bë virale ka rindezur debatin se si bëhen zbulimet gjinore nga prindërit në pritje.

“Këto festa të zbulimit gjinor po i dalin jashtë kontrollit kur njerëzit vdesin çdo vit për shkak të tyre”, u ankua një përdorues i X.

“Mënyra se si kamera iu kthye çiftit pa asnjë interes për pilotin është e trishtueshme”, shkroi një përdorues i shokuar.

