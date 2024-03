VIDEO: Vera apo Milica? Zbulohet dokumenti, ky ka qenë emri i vërtetë i vjehrrës së doktor Berishës

Ka patur shumë spekulime lidhur me origjinën e bashkëshortes së ish-kryeministrit Berisha. Zyrtarisht zonja Berisha paraqitet me emrin Liri dhe me emrin e nënës Vera.

Rivalët politikë të doktor Berishës vazhdimisht kanë pretenduar se emri i saj ka qenë Slobodanka që përkthehet Liri nga serbishtja, dhe se emri i nënës nuk ka qenë Vera.

Ndërsa për emrin Slobodanka nuk ka të dhëna të verifikueshme, për emrin e nënës së zonjës Berisha ekzistojnë disa dokumenta.

Në tabelat e Gjendjes Civile që bëhen publike në prag zgjedhjesh elektorale shihet një mospërputhje.

Në gjendjen e trungut familjar, zonja Liri Berisha, nuk e ka emrin e nënës Vera, sic njihet gjerësisht por Milika, me shkronjën “k”.

Por nëse shikon të njëjtin dokument për vëllain e zonjës Liri, i cili quhet Agim, emri i nënës shfaqet Milica, me gërmën “c”.

Shihni më poshtë editorialin e përgatitur nga DITA.