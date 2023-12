Vijon vetë-pastrimi i Policisë, 14 raste të goditura në dy javët e fundit

Ministri i Brendshëm Taulant Balla ka bërë me dije ditën e sotme se arrestimi i dy punonjësve të Policisë Kufitare në Rinas është pjesë e punës për vetëpastrimin e Policisë së Shtetit, proces i cili po vijon me ritme të shpejta.

Në një reagim në rrjetet sociale, ministri Balla nënvizon se ka shkuar në 14 numri i punonjësve të Policisë të ndaluar në dy javët e fundit.

“Vijon procesi i vetë-pastrimit në Policinë e Shtetit. Falë punës së Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore gjatë natës së mbrëmshme janë arrestuar dhe vendosur përpara përgjegjësisë penale dy inspektorë të Policisë Kufitare për veprime korruptive ndaj qytetarëve, duke i çuar në 14 rastet e goditura në dy javët e fundit në një proces vetë-pastrimi i radhëve të Policisë, i cili do të jetë sistematik”, shkruan Balla.

Sipas Kreut të Ministrisë së Brendshme, “forcimi i bashkëpunimit mes agjencive ligjzbatuese në këtë drejtim është kritik, rritja e besimit dhe bashkëpunimi me qytetarët është busulla jonë orientuese për një Shqipëri më të sigurtë dhe të qetë falë punës dhe përkushtimit të gardianëve të ndershëm dhe profesionistë të zbatimit të ligjit”.

Balla mbyll reagimin e tij duke falënderuar dhe vlerësuar bashkëpunimin e Policisë me qytetarët. “Falënderoj të gjithë ata qytetarë, si në rastin e dy kontrollorëve të kufirit, të cilët kanë raportuar apo ndarë me ne ankesat e tyre për veprime të dyshuara të paligjshme apo që bien ndesh me Ligjin dhe me Kodin Etik në Policinë e Shtetit”, përfundon reagimin e tij Ministri Balla.

Më herët Agjencia e Mbikëqyrjes Policore njoftoi arrestimin e dy punonjësve të Policisë në Rinas. Ata akuzohen për “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, kryer në bashkëpunim. AMP njoftoi se “të arrestuarit janë Inspektor A.D., 31 vjeç, me detyrë Kontrollor në Komisariatin e Policisë Aeroporti Rinas; Inspektor E.B., 24 vjeç, me detyrë Kontrollor në Komisariatin e Policisë Rinas”. Arrestimi u krye pasi, gjatë hetimit u krijuan dyshime të arsyeshme, bazuar në prova se punonjësit e policisë, duke shfrytëzuar funksionin organik, kanë kërkuar dhe përfituar vlera monetare në formë ryshfeti, nga një shtetase që udhëtonte në dalje të territorit të Republikës së Shqipërisë”, njofton Policia.

p.k\dita