Vlerësim pozitiv për progresin e Shqipërisë! Rama tregon detajet nga samiti në Bruksel, 36 ekipe punojnë për negociatat

Një ditë pas Samitit në Bruksel, kryeministri Edi Rama në një konferencë për shtyp me gazetarët tha se ka marrë një vlerësim pozitiv për progresin e Shqipërisë drejt integrimit në BE.

“Dje ishte një samit ku u diskutua perspektiva e vendeve tona. U vu në pah progresi. U fol për procesin e normalizimit mes Serbisë dhe Kosovës.

Po ndaj me ju faktin se vendet anëtare kanë një vlerësim shumë pozitiv për progresin e Shqipërisë dhe posaçërisht nga ana e Komisionit Europian, vlerësohet me nota shumë pozitive performanca jonë e negociatave në fazën e parë, tanimë të përmbushur të skanimit të organizmit shtetëror të Shqipërisë dhe të tregjeve tona. Do të organizoj një takim falenderimi dhe motivimi për anëtarët e kësaj skuadre, e cila në totalin e vet, është rreth 1000, vetë ku përfshihen jo vetëm institucionet e shteti. Një skuadër që ka bërë 707 prezantime në Bruksel. Sot edhe një herë falënderimin dhe mirënjohjen për organizimin profesionalizmin dhe disiplinën e të 36 ekipeve të kësaj.

Ky ishte samiti i fundit i BE-së me Ballkanin Perëndimor nën këtë lidership. U jemi shumë mirënjohës, si kurrë më parë Ballkani Perëndimor është dëgjuar. Kemi fituar një respekt që nuk e kemi pasur kurrë. E kam informuar samitin për modelin tonë me inteligjencën artificiale me të cilën do të bëjmë mbivendosjen e mbi 3000 masave në legjislacionin tonë. Kjo do të jetë pjesë e strategjisë sonë”, tha Rama.

