Vlerësimi i OECD: Rritja ekonomike globale, e moderuar

Ekonomia globale do të rritet në mënyrë të moderuar gjatë vitit të ardhshëm pasi pritet të ndihen efektet e plota të rritjes së normës së Bankës Qëndrore.

Ky është parashikimi i Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim që bën të ditur se ekonomia botërore do të rritet me 2.7% këtë vit.

“Ekonomia globale ka filluar të përmirësohet. Ne presim një rimëkëmbje të ekonomisë gjatë viteve 2023 dhe 2024. Megjithatë, në këtë pikë, është një rimëkëmbje e lehtë e ekonomisë globale”.

Megjithëse e nxitur nga heqja e politikës zero të Kinës për COVID-19, kjo është shkalla më e ulët vjetore e rritjes ekonomike që nga kriza globale financiare 2008 – 2009, me përjashtim të vitit 2020, vit kur edhe ishte pandemia e Covid-19.

Organizata me bazë në Paris parashikon që inflacioni në grupin e 20 ekonomive kryesore do të bjerë, nga 7.8% vitin e kaluar në 6.1% këtë vit dhe 4.7% në 2024. Por pavarësisht kësaj, ekonomia botërore do të ndikohet nga gjeopolitika.

“Ne kemi sfida të rëndësishme politike përpara . Është pasiguria e shkaktuar nga ndikimi global i agresionit të Rusisë kundër Ukrainës, si dhe tensione të tjera gjeopolitike. Mungesa e gazit u shmang në Evropë këtë dimër , dhe ndërprerje të mëdha në tregjet e naftës nuk ndodhën, por ne duhet të qëndrojmë vigjilentë pasi disa nga kushtet e favorshme që ndihmuan në uljen e kërkesës për energji vitin e kaluar, si një dimër i butë në Evropë, mund të mos përsëriten vitin e ardhshëm”.

Ndërkohë, rritja ekonomike në Eurozonë pritet të përshpejtohet nga 0.9% këtë vit në 1.5% në 2024.