Von der Leyen: Dhuna e kolonëve në Bregun Perëndimor duhet të ndalet

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha më 24 nëntor se rritja e dhunës nga ekstremistët në Bregun Perëndimor, të pushtuar nga Izraeli, duhet të ndalet. Dhuna nga kolonët izraelitë kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor është rritur që nga 7 tetori, kur Hamasi, grup palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian sulmoi jugun e Izraelit.

“Ne duhet të parandalojmë që dhuna të përhapet, prandaj një bashkëjetesë paqësore është e mundshme vetëm përmes zgjidhjes me dy shtete”, tha Von der Leyen gjatë një konference për media në Kanada, së bashku me kryeministrin kanadez, Justin Trudeau, dhe presidentin e Këshillit Evropian, Charles Michel.

“Populli palestinez dhe fqinjët arabë kanë nevojë që të sigurohen se nuk do të ketë zhvendosje të dhunshme, por një perspektivë të qëndrueshme, me një shtet të pavarur palestinez me ribashkimin e Gazës dhe Bregut Perëndimor dhe të qeverisur nga Autoriteti Palestinez i reformuar. Dhe për këtë qëllim, dhuna e papranueshme e ekstremistëve në Bregun Perëndimor duhet të ndalet”, shtoi ajo.

p.c. / dita