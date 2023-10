Vrasja e Ilit të Elbasanit, Alibej shfajëson Arben Lazen: Ai nuk dinte gjë për planin

Në dëshminë e dhënë para prokurorëve të SPAK dhe oficerëve të BKH-së, i penduari Erjon Alibej, ka shfajësuar rolin e të ndjerit Arben Laze në ngjarjen e vrasjes së Emiljano Ramazanit (Ilit), ngjarje kjo e ndodhur në muajin korrik 2020. Njësoj si Arsen Preçin që e nxjerr pa faj dhe pa dijeni mbi aktivitetin kriminal, i penduari Alibej, ka nxjerrë pa dijeni dhe pa faj, Arben Lazen, dajën e gruas së tij, në magazinat e të cilit në Fushë-Mbret u fsheh për disa ditë makina tip “Passat”, që u përdor në vrasjen e Ramazanit.

Ish-presidenti historik i “FC-Elbasani” Arben Laze rezulton i dyshuar në veprimet e fshehjes së makinës para kryerjes së krimit dhe mbajtjes për disa ditë në ambientet e magazinës, të Nuredin Dumanit, Eljo Bitrit, Henrik Hoxhës dhe Skerdi Tasit. Në dëshminë e tij, Erjon Alibej thotë se makina tip “Passat” është siguruar në Fushë-Krujë.

“…mbaj mend që Nuredini këtë makinë, pasi ka komunikuar me mua e ka lënë në Përparim tek dajat e mi. Kjo makinë “Passat” ka lëvizur dhe në vende të tjera, ka qenë dhe tek magazinat e dajës së nuses time, Arben Laze. Vendet e tjera nuk di se ku mund të ketë qëndruar kjo makinë. Në lidhje me automjetin “Passat”, më kujtohet se edhe disa ditë përpara vrasjes së Emiljano Ramazanit, “Kusho” Henrik Hoxha dhe “Nipçja” Skerdi Tasi, kanë ardhur në Elbasan për të kryer punën e vrasjes. Të dy kanë ardhur me një makinë të tyre, të cilën e kanë lënë në aksin Elbasan-Pegin, në vendin ku këta kishin planifikuar të merrnin dhe të sillnin makinën “Passat” dhe ta digjnin pas vrasjes. Në këtë rast vrasja nuk është kryer…”-ka treguar Alibej.

I penduari ka treguar se Arben Laze nuk ka pasur dijeni për planin dhe qëllimin e fshehjes së makinës në magazinën e tij, por ka vepruar sipas udhëzimeve që i ka dhënë ai, duke mos e sqaruar për çfarë bëhej fjalë. Ndërkohë i penduari tjetër Nuredin Dumani, ka treguar se makina “Passat” ka qenë e vjedhur dhe pas 3 ditësh, ai është kontaktuar nga Erjon Alibej, i cili i ka thënë që ta fshihte tek magazinat e Arben Lazes, në zonën e Fushë-Mbretit në Metalurgjik.

