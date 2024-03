Zbardhen emrat e anëtarëve të PS-së në dy komisionet hetimore

Zbardhen emrat e anëtarëve të PS në dy komisionet hetimore që pritet të ngrihen pas dakordësisë së arritur mes Rithemelimit dhe maxhorancës qeverisëse.

Komisioni Hetimor për rrjedhjen e të dhënave në sistemin TIMS për socialistët do të përbëhet nga:

Toni Gogu -Nënkryetar PS

Nasip Naço – Anëtar PS

Blerina Gjylameti – Anëtar PS

Etilda Gjonaj – Anëtar PS

Xhemal Qefalia – Anëtar PS

Antoneta Dhima – Anëtar PS

Bardhyl Kollçaku – Anëtar PS

Denis Deliu – Anëtar PS

Anëtarët Zëvendësues:

Eduart Nreca Anëtar zëvendësues PS

Laert Duraj Anëtar zëvendësues PS

Komisioni Hetimor i Kuvendit për Shërbimin Publik të Sterilizimit dhe Shërbimin Publik të Check-Up në Shëndetësi:

Plarent Ndreca Nënkryetar PS

Klodiana Spahiu Anëtar PS

Milva Ekonomi Anëtar PS

Ilirjan Pendavinji Anëtar PS

Ilir Metaj Anëtar PS

Edona Bilali Anëtar PS

Petro Koçi Anëtar PS

Klevis Xhoxhi Anëtar PS

Anëtarët Zëvendësues:

Lavdrim Krashi Anëtar zëvendësues PS

Mirela Pitushi Anëtar zëvendësues PS

Ndërkohë që grupi parlamentar i Rithemelimit të Partisë Demokratike i miratoi të mërkurën emrat e deputetëve që do të jenë pjesë e dy komisioneve hetimore.

Ervin Salianji do të drejtojë komisionin për sistemin TIMS. Ndërsa komisioni i dytë hetimor që do të hetojë kontratat e check up dhe sterilizimit do të drejtohet nga Albana Vokshi. Përbërja e komisioneve pritet të votohet ditën e sotme në seancën e Kuvendit.

