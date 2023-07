Zbulim befasues/ Shkencëtarët ringjallin një krimb që kishte qenë i ngrirë në Siberi për 46000 vjet!

Ka shumë organizma shtazorë që na mahnitin me bëmat ose aftësitë e tyre të lindura. Tani, një krimb, i cili sapo është shkrirë, përqendron gjithë vëmendjen tonë. Jovertebrori është zbuluar 40 metra thellë, i varrosur në Siberinë më të ftohtë dhe në një gjendje të njohur si kriptobioza, domethënë mund të mbijetojnë pa ujë ose oksigjen, me temperatura shumë të larta ose shumë të ulëta, ose në mjedise të kripura, ndërsa metabolizmi i tyre bie në nivele të papajtueshme me jetën te kafshët e tjera. Sipas informacioneve të publikuara nga CNN, vlerësohet se një palë specie krimbash të zbuluar do të kishin qenë të gjallë 46,000 vjet më parë. Shkencëtarët nga Instituti i Problemeve Fizikokimike dhe Biologjike në Shkencën e Tokës të Rusisë gjetën ekzemplarët në Siberi dhe kanë arritur t’i ringjallin me një metodë sa e thjeshtë aq edhe logjike: rihidratoni ato me ujë.

Anastasia Shatilovich është një nga studiueset përgjegjëse për këtë studim dhe arriti të transportojë rreth 100 krimba në xhepin e saj në laboratorin në Gjermani ku punon. Sipas kërkimeve të kryera nga shkencëtarët gjermanë, duket se kemi të bëjmë me një lloj të ri krimbi, i cili ka marrë emrin ‘Panagrolaimus kolymaenis’.

Gjatë rrjedhës së studimit, shkencëtarët zbuluan se këta jovertebrorë ndajnë atë që ata e quajnë një ‘paketë mjetesh molekulare’ të ngjashme me Caenorhabditis elegans, një nga speciet më të përdorura të krimbave në laboratorë. Dhe është se ka qenë e mundur të gjendet një nga elementët kryesorë që i lejojnë këta krimba të mbijetojnë në kushtet më ekstreme: një përbërje organike e quajtur trehalozë.

Philipp Schiffer, një studiues në Universitetin e Këlnit, ka siguruar se “të shohësh se si përdoret e njëjta rrugë biokimike në speciet e 200 ose 300 milionë vjet më parë është diçka e mahnitshme”. Për më tepër, thuhet: “Kjo do të thotë se disa procese të evolucionit janë të ruajtura thellë. Duke vëzhguar dhe analizuar këto kafshë, ndoshta ne mund të informojmë biologjinë e ruajtjes, ose madje të zhvillojmë përpjekje për të mbrojtur speciet e tjera, ose të paktën të mësojmë se çfarë të bëjmë për t’i mbrojtur ato në kushtet ekstreme që kemi tani”.