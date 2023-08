Zbulim tjetër surprizues, Marsi ka qenë i banuar nga alienët 3,6 miliardë vite më parë!

Një “lulëzim i çarjeve të baltës së lashtë të ruajtur mirë” në sipërfaqen e Marsit lë të kuptohet se jeta jashtëtokësore e kaluar në Mars ishte e mundur, zbulon një studim i ri. Në vitin 2021, roveri Curiosity i NASA-s shkrepi fotografi të formave poligonale në shpatet e malit Sharp, një majë që qëndron 3 milje (5 kilometra) e lartë në kraterin Gale – depresioni i madh ku Curiosity u ul për herë të parë në 2012 dhe ka shpenzuar tërësinë e tij misioni. Format, të cilat kryesisht kanë pesë ose gjashtë anë të dallueshme, datojnë midis 3.8 miliardë dhe 3.6 miliardë vjet më parë.

Studiuesit fillimisht i identifikuan format si çarje balte, gjë që ishte një provë tjetër se Marsi dikur ishte një planet shumë më i lagësht. Por në një studim të ri, të botuar më 9 gusht në revistën Nature, studiuesit rianalizuan shenjat dhe zbuluan se ato u formuan gjatë cikleve të lagështirë-thatësirë, të ngjashme me ciklet sezonale në Tokë, të cilat, deri më tani, nuk ishin njohur më parë për ndodhin në Mars.

“Kjo është prova e parë e prekshme që kemi parë se klima e lashtë e Marsit kishte cikle të tilla të rregullta, të ngjashme me tokën e lagësht-tharë”, tha autori kryesor i studimit William Rapin, një shkencëtar planetar në Qendrën Kombëtare për Kërkime Shkencore (CNRS) në Franca. “Por edhe më e rëndësishme është që ciklet e lagësht-tharës janë të dobishme – ndoshta edhe të nevojshme – për evolucionin molekular që mund të çojë në jetë”, shtoi ai.

Plasaritjet e baltës u zbuluan në një rajon sipër një depozitimi të pasur me argjilë, i cili dikur ishte shtrati i një liqeni të lashtë, dhe poshtë një zone të pasur me sulfate, të cilat mbeten pas pasi uji thahet. Kjo fillimisht sugjeroi se çarjet e baltës u krijuan kur liqeni antik u tha. Curiosity zbuloi më parë çarje të ngjashme balte në formë T-je në vitin 2017 në një vend të quajtur “Old Soaker” afër vendit ku u zbuluan çarjet e reja, sipas NASA-s.

Por plasaritjet më të reja kanë gjurmë sulfatesh, gjë që sugjeron se ato ishin tharë shumë herë kur u krijuan, që do të thotë se ato u krijuan gjatë një kohe ku niveli i ujit në liqen ngrihej dhe binte vazhdimisht. Kjo shpjegon edhe pse këto çarje kanë një formë poligonale në krahasim me formën T të plasaritjeve Old Soaker. Ndërsa të njëjtat lloje të çara formoheshin në mënyrë të përsëritur, ato u shndërruan në një formë më komplekse, shkruajnë studiuesit.

Ndryshimet e vazhdueshme të kushteve mund të ndryshojnë vazhdimisht kimikatet e disponueshme në mjedis, duke inkurajuar kështu reaksionet kimike në të cilat polimeret, ose zinxhirët e molekulave, rriten në komponime organike si acidet nukleike, ose pararendësit e ADN-së, shtuan ata.

Roverët e Marsit kanë zbuluar tashmë komponime organike në një sërë shkëmbinjsh të ndryshëm marsianë. Shkencëtarët kanë gjetur gjithashtu këto komponime të fshehura brenda meteoritëve marsianë që janë përplasur me Tokën. Por proceset gjeologjike natyrore gjithashtu mund të krijojnë këto komponime, dhe asteroidet gjithashtu i mbajnë ato, gjë që sugjeron se ata mund të kenë rënë në Planetin e Kuq. E gjithë kjo e bën të vështirë për shkencëtarët që të lidhin përbërjet me jetën jashtëtokësore.

Por zbulimi i cikleve lagësht-thatë ka zbuluar tani një proces natyror që jo vetëm mund të shpjegojë se si u krijuan këto komponime organike, por edhe se si ato mund të kenë “promovuar origjinën e jetës”, Ashwin Vasavada, një shkencëtar në Laboratorin e Shkencave të Marsit në Laboratori i Propulsionit Jet i NASA-s në Kaliforni, i cili nuk ishte i përfshirë në studim, tha në deklaratë.

Kjo nuk është hera e parë që poligone të çuditshme janë parë në sipërfaqen e Marsit. Në mars 2022, poligone shumë më të mëdhenj me skica të bardha u fotografuan nga lart nga Orbiteri i Marsit të Zbulimit të NASA-s. Këto forma të çuditshme u krijuan nga rezervuarët e fshehur të akullit që ngjiteshin në sipërfaqen e Marsit.