Zbulohet e vërteta “alienëve” të gjetur në Peru

Dy “mumje aliene” që u shfaqën në mënyrë misterioze në aeroportin e kryeqytetit peruan, Lima tetorin e kaluar, janë tërësisht me origjinë tokësore, sipas një analize shkencore të publikuar të premten.

Në një konferencë për shtyp, ekspertët i përshkruan dy ekzemplarët e vegjël si kukulla të ngjashme me njeriun, ndoshta të bëra nga pjesë njerëzore dhe kafshësh. Një dorë e veçantë me tre gishta që besohet të jetë nga provinca Nazca e Perusë u analizua gjithashtu dhe ekspertët përjashtuan çdo lidhje me jetën jashtëtokësore.

“Këta nuk janë alienë. Ato janë kukulla të bëra nga kockat e kafshëve nga ky planet, të lidhura me njëra-tjetrën me ngjitës sintetik modern,” tha Flavio Estrada, një arkeolog në Institutin Peruan të Mjekësisë Ligjore dhe Mjekësisë Ligjore.

“Është një histori tërësisht e sajuar”, shtoi Estrada.

Dy figurinat ngjajnë me trupa të mumifikuar të veshur me veshje tradicionale të Andeve.

Këto dy figurina u shfaqën në aeroportin e Limës, as më shumë e as më pak se në zonën e kompanisë së dërgesave DHL në një kuti kartoni. Disa media më pas spekuluan për origjinën e tyre të mundshme jashtëtokësore. Dy trupa të tjerë të vegjël të mumifikuar me kokë të zgjatur dhe duar me tre gishta ishin subjekt i një seance dëgjimore në Kongresin Meksikan shtatorin e kaluar.

Gazetari meksikan dhe entuziast i vjetër i UFO-ve, Jaime Maussan, pohoi se trupat mijëra-vjeçarë të gjetur në Peru në vitin 2017 nuk kishin lidhje me ndonjë specie të njohur.

Shumica e ekspertëve më vonë i hodhën poshtë ato si mashtrime dhe thanë se ndoshta ishin mumje të lashta njerëzore të gjymtuara.

Dhe ato pjesë të gjymtuara janë të përziera me pjesë të kafshëve. Ekspertët në një konferencë të organizuar nga ministria e kulturës e Perusë të premten nuk thanë se kukullat e gjetura në ambientet e DHL ishin të lidhura me trupat në Meksikë, të cilat ata gjithashtu theksuan se nuk ishin jashtëtokësore.

a.c./dita