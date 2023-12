Zbulohet fosili i një përbindëshi deti në Angli, kafka e tij më e madhe se trupi i njeriut

Kafka e një përbindëshi kolosal deti është nxjerrë nga shkëmbinjtë e Bregut Jurasik të Dorset.

I përket një pliosauri, një zvarraniku detar i egër që terrorizoi oqeanet rreth 150 milionë vjet më parë.

Fosili 2 metra i gjatë është një nga ekzemplarët më të plotë të llojit të tij të zbuluar ndonjëherë dhe na jep njohuri të reja për këtë grabitqar të lashtë.

Kafka do të shfaqet në një program special të David Attenborough në BBC One në ditën e Vitit të Ri.

Ky pliosaur është i madh dhe i ruajtur mirë. Nuk ka një ekzemplar askund tjetër që të përputhet me të, sipas paleontologut vendas Steve Etches.

“Është një nga fosilet më të mira që kam punuar ndonjëherë. Ajo që e bën atë unik është se është i plotë”, tha ai për BBC.

Nofulla e poshtme dhe kafka e sipërme janë të lidhura së bashku, siç do të ishin në jetë. Në të gjithë botën, pothuajse nuk është gjetur ndonjë ekzemplar në atë nivel detajesh. Dhe nëse janë, shumë pjesë mungojnë, ndërsa kjo, megjithëse është paksa e shtrembëruar – ka çdo kockë të pranishme.

Kafka është më e gjatë se shumica e njerëzve. Nuk mund të mos përqendrohesh te 130 dhëmbët e tij, veçanërisht ata në pjesën e përparme.

Të gjata dhe të mprehta, ata mund të vrisnin me një pickim të vetëm. Pjesa e pasme e çdo dhëmbi është e shënuar me kreshta të imta. Këto do ta kishin ndihmuar bishën të shponte mishin dhe më pas të nxirrte shpejt këpurdhët e saj si kamë, gati për një sulm të dytë të shpejtë.

Pliosauri ishte “makineria” më e mirë vrasëse dhe me një gjatësi prej 10-12 metrash, me katër gjymtyrë të fuqishme ishte grabitqari kulmor në oqean.

Mënyra se si u gjet kjo kafkë fosile është e jashtëzakonshme. Filloi me një gjetje të rastësishme gjatë një shëtitjeje përgjatë një plazhi pranë Gjirit Kimmeridge në bregdetin e famshëm Jurasik të Trashëgimisë Botërore të Anglisë jugore.

Miku i Steve Etches dhe shoku i tij Phil Jacobs, pa majën e feçkës së pliosaurit të shtrirë. Shumë i rëndë për t’u mbajtur, ai shkoi të merrte Steve dhe dyshja montuan një barelë të improvizuar.

j.l./ dita