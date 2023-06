Pamja e parë e Zlatan si një ish-futbollist, po çmend fansat e tij dhe ata anti-Ibra. Suedezi është larguar nga futbolli, por duket se nuk është i gatshëm të ndalojë së foluri për të dhe shembull i mirë i tyre është modeli i fundit i flokëve, që ka prezantuar në rrjetet e tij sociale.

E jo vetëm kaq, sepse tashmë duket se ka shtuar edhe në peshë, pasi nuk ka më as staf teknk, as drejtor dhe as trajner që ta detyrojë apo kritikojë…