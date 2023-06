ZYRTARE: E kërkoi Tirana e Partizani, Armando Sadiku befason me ekipin e ri

Sylvinjo i dhuroi një festë për dy sfidat e qershorit, kundër Moldavisë dhe Ishujve Faroe duke shtuar edhe më shumë zërat që flisnin për një rikthim të Armando Sadikut në futbollin shqiptar.

Për “bomberin” elbasanas shfaqën interesim dy klubet e kryeqytetit, më saktë zhvilluan sondazhe në distancë, për të kuptuar nëse ekzistonte mundësia për të siguruar shërbimet e tij.

Në mënyrë surprizë, Sadiku jo vetëm që nuk zgjodhi Tiranën dhe Partizanin, por vendosi të nis një aventurë të re në Indinë e largët.

Zyrtarisht, Sadiku është një lojtar i Mohun Bagan, me klubin indian që ka njoftuar arritjen e marrëveshjes, por pa zbuluar detaje të kontratës. Sadiku ishte pjesë e Cartagena në La Liga2, skuadër më të cilën u aktivizua për 31 ndeshje dhe shënoi 8 gola, por palët gjetën akordin për ndërprerjen e kontratës me mirëkuptim.

Armando Sadiku is Officially a Mariner! 💚♥️

ISL side Mohun Bagan have announced the signing of the 32-year-old striker who is also the present national team player of Albania! pic.twitter.com/RDEVZWgxR5

— IFTWC – Indian Football (@IFTWC) June 25, 2023