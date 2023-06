Zyrtare kalimi\ Gyndogan bëhet lojtari më i ri i Barcelonës

Ilkay Gundogan tashmë është lojtari më i ri i skuadrës së Barcelonës.

Mesfushori u largua nga Manchester City, në drejtim të katalanasve me parametra zero, pasi kontrata e tij me klubin kampion të Europës mbaroi vetëm pak ditë më parë.

Sipas akordit të ri mësohet se Gyndogan do të jetë i lidhur me një kontratë deri në vitin 2025 me ekipin e Barcelonës.

Klubi në fjalë i ka vendosur një klauzolë prej 400 milionë eurosh.

Gyndogan në këtë sezon u paraqit mjaft mirë me City duke shënuar 11 gola dhe dhuruar 7 asiste në 51 takime.

p.k\dita