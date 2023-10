24 sulme ndaj forcave amerikane gjatë ditëve të fundit në Irak dhe Siri

Gjatë sulmit të fundit të hënën u përdorën disa raketa për të goditur bazën ajrore al-Asad në Irakun perëndimor, i tha Zërit të Amerikës një zyrtar i mbrojtjes në kushte anonimiteti për shkak të aspekteve të sigurisë. Sulme të tjera me raketa u bënë kundër forcave në zonën e gjelbër dhe në zonën e mbështetjes së misionit “Euphrates”, në Siri. Të dielën, një dron sulmoi forcat amerikane në një bazë afër al-Shaddadit në Sirinë verilindore dhe të enjten një tjetër dron sulmoi forcat amerikane dhe të koalicionit në bazën ajrore al-Asad në Irak, thanë zyrtarët amerikanë.

Sekretari i Shtypit i Pentagonit, Gjeneral Brigade Pat Ryder dhe zyrtarë të tjerë kanë fajësuar grupet e mbështetura nga Irani për sulmet pothuajse të përditshme ndaj forcave amerikane. “E dimë se këto janë grupe paraushtarake të mbështetura nga Irani, dhe sigurisht që e mbajmë Iranin përgjegjës për to“, tha zoti Ryder javën e kaluar.

“Objektivi i Iranit”

I pyetur nga Zëri i Amerikës të hënën nëse sulmet e fundit janë një shenjë se masat parandaluese të Shteteve të Bashkuara nuk po funksionojnë, një zyrtar i lartë i mbrojtjes u përgjigj: “Objektivi i Iranit për një kohë të gjatë ka qenë ta detyrojë ushtrinë amerikane të tërhiqet nga rajoni. Ajo që do të vëreja është se ne jemi ende atje”.

Sipas zyrtarëve të mbrojtjes, një avion amerikan F-15 dhe dy avionë F-16 përdorën municione të precizionit të lartë ndaj një objekti magazinimi armësh dhe një depoje municionesh afër Abu Kamalit. Pentagoni vlerëson se sulmet goditën me sukses objektivat e tyre dhe ende po shqyrton numrin e viktimave.

“Këto sulme precize vetëmbrojtëse janë një përgjigje ndaj një serie sulmesh të vazhdueshme dhe kryesisht të pasuksesshme kundër personelit amerikan në Irak dhe Siri nga grupet e milicive të mbështetura nga Irani që filluan më 17 tetor”, tha në një deklaratë në 26 tetor Sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin.

“Shtetet e Bashkuara nuk do të tolerojnë sulme të tilla dhe do të mbrojnë veten, personelin dhe interesat e tyre”, shtoi ai. Zyrtarët kanë ngritur shqetësime në lidhje me perspektivën e një “përshkallëzimi më domethënës” në rajon nga grupet iraniane.

“Përhapja në Siri nuk është vetëm një rrezik; tashmë ka filluar”, tha Geir Pedersen, i dërguari i posaçëm i OKB-së për Sirinë, në Këshillin e Sigurimit të OKB-së të hënën nëpërmjet një video-konference. Sulmet që nga 17 tetori ndaj forcave amerikane dhe të koalicionit kanë rezultuar në 17 lëndime të lehta të amerikanëve në Siri dhe në katër lëndime të lehta të personelit amerikan në Irak, ndërsa zyrtarët amerikanë vazhdojnë të monitorojnë për goditje të mundshme traumatike të trurit tek ushtarakët e lënduar.

Një kontraktor amerikan në bazën ajrore al-Asad në Irak pësoi një goditje kardiake ndërsa ishte futur në strehim gjatë një alarmi të rremë për sulm ajror dhe më vonë vdiq. Të paktën 19 sulme ndaj forcave amerikane në Irak dhe Siri ndodhën midis 17 tetorit dhe 26 tetorit, sipas Pentagonit.

Shtetet e Bashkuara rrisin masat mbrojtëse në rajon

Rreth 900 ushtarakë janë dislokuar nga Shtetet e Bashkuara në rajonin e Lindjes së Mesme, ose janë në proces dislokimi, me qëllim rritjen e masave mbrojtëse. Ndër njësitë janë ato THAAD të mbrojtjes në lartësi të mëdha, të nisura nga baza ushtarake Fort Bliss; njësitë e raketave Patriot të nisura nga baza Fort Sill, si dhe njësi të tjera Patriot dhe Avenger të nisura nga baza Fort Liberty. Këto zhvillime vijnë ndërsa Sekretari Austin pati vendosur në gatishmëri të lartë më herët këtë muaj mbi 2 mijë ushtarakë, me urdhëra për t’u përgatitur për dislokim të menjëhershëm.