Një 28-vjeçar në Tiranë ka ushtruar dhunë ndaj të dashurës së tij dhe ka kryer marrëdhënie seksuale me të, pa dëshirën e saj.

I riu me iniciale A. Gj., është arrestuar nga policia. Gjatë kontrollit në banesën e tij, është gjetur një sasi kanabisi. Vetëm pak ditë më parë, një 26-vjeçare në Vlorë është nxitur të përdorte lëndë narkotike nga disa persona, 3 prej të cilëve më pas dyshohen se kanë kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me të.

p.c. / dita