300 mijë kërkesat për bileta, “ferr” për çekët. Presidenti Fousek tregon shqetësimin e homologut Duka!

Mediat çeke, por edhe presidenti i federtatës së futbollit, Petr Fousek, po i mëshojnë shumë rëndësisë së ndeshjes së 12 tetorit me Shqipërinë. Jehona e 300 mijë kërkesa të tifozëve për t’u pajisur me biletë, ka bërë që të ndihet disi frika në kampin çek.

Presidenti i federatës në një prononcim të fundit ka rreshtuar arsyet pse Çekia duhet të fitojë ndeshjet e radhës dhe të kualifikohet në Gjermani. Media “sport.cz” ka sjellë për publikun deklartën e presidentit të federatës çeke, i cili tregon atmosferën para ndeshjes me Shqipërinë, bisedat që ka bërë me lojtarët dhe homologun e tij te Shqipëri, Armando Duka, si dhe në fund ai nuk i merr për bazë pretendimet që kanë pasur polakët për trajtimin e tyre pas humbjes në Tiranë.

Ja shkrimi i “sport.cz”:

“Klubet çeke po përgatiten për kupën e ardhshme të enjten, por një javë më pas do të ketë tashmë një ndeshje përfaqësuese në Shqipëri. Nisur nga zhvillimi i kualifikimeve për EURO 2024, një ndeshje kyçe në terrenin e nxehtë të liderit të papritur të grupit. “Përparimi në EURO është shumë i rëndësishëm për ne.

Sportivisht dhe financiarisht. Trajneri Silhavi dhe ekipi i tij vazhdojnë të kenë mbështetjen tonë, edhe pse humbja e pikëve në Moldavi dhe në shtëpi ndaj Shqipërisë është e pakëndshme. Presim përmirësim gjatë takimit të radhës”, u shpreh presidenti i federatës çeke të futbollit, Petr Fousek, pas mbledhjes së komitetit ekzekutiv.

Ndeshja e radhës me Ishujt Faroe në Pilsen duhet të jetë e qetë. Por fillimisht hakmarrja duhet përvetësuar në atmosferën djallëzore të Tiranës. Shqiptarët morën një pikë të vlefshme në Eden dhe më pas mundën polakët në shtëpi për të kryesuar tashmë tabelën e Grupit E.

Çekët janë në vendin e dytë me një humbje, çka garanton edhe kalimin e drejtpërdrejtë në kampionatin e Gjermanisë.

“Sa i përket dy barazimeve, ne ndoshta prisnim rezultate më të mira. Megjithatë, synimi është ende të kalojmë në EURO. Së dyti, ne ende e kemi në duart tona. Dhe së treti , luhet në mënyrë të shpejtë çdo muaj”, shpjegon më te kreu i federatës çeke, i cili nuk dëshiron të flasë për listë trajnerësh në rast dështimi.

“Shumë varet edhe nga rezultatet e ndeshjeve të radhës. Megjithatë, ne kryesisht shikojmë veten dhe nuk kemi pse të shikojmë asgjë tjetër”, thekson ai.

“Kam folur me një numër lojtarësh dhe kam kuptuar prej tyre se ata janë shumë të etur për të avancuar. Jam i bindur se ata do të bëjnë gjithçka për këtë. Ne e dimë se sa i rëndësishëm është përparimi për ne, si në sport ashtu edhe në atë financiar. Ashtu si për një tifoz çek kur kampionati luhet në një shtet fqinj, besoj fort se do të japim gjithçka në Shqipëri dhe më pas në shtëpi me Ishujt Faroe. Nuk do të nënvlerësoja askënd”, thotë Fousek.

Udhëtimi në Tiranë do të jetë vetëm për guximtarët. Dhe siç përmendi trajneri Jaroslav Silhavi së fundmi. Shqipëria po përjeton eufori futbolli. “Ata kishin 300,000 kërkesa për bileta, serveri i tyre u rrëzua rreth tre herë kur filluan të shisnin bileta. Kohët e fundit u ula me presidentin e federatës së tyre, bileta tani ishte detyra e tij thelbësore,” pohoi Fousek, i cili është anëtar i ekzekutivit të UEFA-s.

Polakët u ankuan shumë për ambientin djallëzor dhe paturpësi të ndryshme në stadium.

“Historia mes Shqipërisë dhe Polonisë është pak më ndryshe. Kështu që unë nuk pres që gjërat që ndodhën atje të përsëriten. Megjithatë ne i kërkuam UEFA-s mbikëqyrje. E gjithë Shqipëria jeton me të, ne duhet të merremi me të ”, pohoi Fousek.

a.c./dita