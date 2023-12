A e bën Rama këtë?

Nga Artan Duka

Përtej vullnetit të individit, besimi e garancia tek e politika dhe e ardhmja është sistemi. Në mbretëri trashëgimtari kot i një mbreti të zot të ngelet në derë ndërsa në demokraci, një president e kryeministër kot, hiqen me votë.

Përveç “demokracisë” sonë, ku prej 30 vjetësh na janë fanepsur të njëjtat fytyra dhe dora e fortë dhe e lirë, nepotizmi politik, kasta, s’është çudi edhe “dinastia” (si në Greqi) janë si në monarki! Fillimisht përfituan nga mirëbesimi qytetar tek buja e premtimeve apo qokat nga “mullixhiu” por pas 2008, u bënë të pavarur(!) falë ligjit “spanjoll” zgjedhor duke krijuar statukuo në politikë e qeverisje që nuk është normalitet demokratik.

E sajuan se donin të garantonin pushtetin ekonomik e privilegjet apo se nuk dalin dot nga rrjeta e klientelizmit e abuzimit, se e dëshironte bota për gjeopolitikat e saj apo se ishte kusht për reforma radikale e protagonizëm historik etj, këtë koha do e tregojë.

Ndryshimi është demokraci

Demokracia është e tillë kur vota sjell ndryshim në politikë. Sot rrotacioni është i pamundur me një opozitë që nuk di ku ka kokën por rifreskimet brënda qeverisë e PS (përjashto majën!) nuk kanë të njëjtin efekt dhe vetë sistemi që duhet të nxisë ndryshimin, çalon! Për fat, qëlloi që Rama e PS, ndonse gjatë në pushtet dhe me gjasa “mbret” pas 2025 si pa kundërshtar që janë, të mos bënin atë përshesh në shesh si të tjerë më parë.

Por, qoftë mbajtja kaq gjatë e të gjitha “vezëve” në një torbë (PS), qoftë shpresa se fituesi mbase nuk e kandis veten të abuzojë me pushtetin (sepse votuesi nuk ka gjë në dorë), nuk janë normalitet demokratik! Garantimi i mirëqeverisjes nuk duhet të jetë çështje egoje, vullneti personal por çështje sistemi nga dualizmi politik, sistemi zgjedhor, drejtësia e media e pavarur, shoqatat civile etj.

Dualizmi politik nuk stiset nga lart e vetë “kauza” Basha është qorrsokaku i rradhës në kampin opozitar. Vota do bëjë të sajën por i mbetet sistemit të garantojë garë të barabartë që i jep mundësi risisë e rrotacionit politik. Nga ligji zgjedhor që mundëson shanse për parti të reja e kandidatë të pavarur, fonde që nuk bëjnë dallime për fushatë etj.

Fitues në tavolinë!

Sistemi zgjedhor pas 2008 nuk është garanci për mirëqeverisje dhe nxit autokraci, kasta të përjetshme e shumë demagogji. Njëlloj si Rama-Kryeministër edhe Rama-Kryebashkiak ka fituar disa herë dikur por me ndryshimin se ka patur garë me kundërshtar përballë sipas parimit mazhoritar. Sot Rama vijon të fitojë por pa “duel” (përveçse sondazheve apo ndjekjeve online!) sepse 2008 e fshiu garën mes politikanëve duke zbehur interesin e pasionin që shoqëron votën në mazhoritar.

Sot vota nuk “ngjit” më dhe indiferentizmi qytetar e katandis triumfin zgjedhor, fitore në tavolinë! Nëse Rama-Kryeministër ka ambicjen të hyjë në histori si fitues me meritë, duhet të nxisë një reformë rrënjësore zgjedhore që rikthen meritën e votës e garën reale përmes sistemit mazhoritar.

Demokracia nuk ecën me fasada e fije buratinësh nga lart. Ecën vetë me votën e lirë dhe kjo do të thotë më mirë dikush atje lart, me të mira e të këqija, që ikën kollaj me votë sesa një “mbret” qoftë dhe i shkëlqyer, që e bën dhe e mban gjatë të tillë vetë sistemi. Pas 2008, “gjoli” tre dekadash politik përbën sot fatalitet demokratik dhe mbajta e karrikeve gjatë jep mesazhin më të gabuar në shoqëri. E nëse “fajin” e ka votuesi, vota dhe gara, atëhere të ketë rregulla e ligje që kufizojnë mandatet në kohë e nuk diskriminojnë askënd në fushatë.

Ndryshe, nëse pranojmë të pazëvëndësueshëm e të pashmangshëm, do të ishte mjerim për demokracinë.

Shans “komete” për atje lart!

Rama pati shansin të linte kaq vite gjurmë në parti e qeveri por, sikurse vetë ai dikur, ka të tjerë që kanë po aq ambicje si ai. PS është më e madhe se çdo individ dhe 2025 është shumë pas në kohë 1990 për të mos besuar se Rama mund të zëvëndësohet me garë reale nga dikush. Qeveria Rama ia doli shumë sfidave por ato nuk kanë fund dhe të tjerë kërkojnë të provohen për to.

Ndryshe, teprimi me pushtetin fillon e eklipson dhe vetë meritat e së shkuarës. Sot Ramës kostumi i kryeministrit i rri po aq ngushtë sa ai i kryebashkiakut dikur kur tentonte mandatin e rradhës ndërkohë që ishte kryeministër në pritje! Pas kaq vitesh hedhje “shtati” në politikë, i vetmi kostum që duhet të ketë ambicje është ai i presidentit por jo “qepur” nga ky Kuvënd i zgjedhur nga partitë përndryshe do të ishte një tjetër fitore në “tavolinë”.

Rama mbetet sot politikani më popullor në vënd dhe i ka të gjitha mundësitë të hapë debatin për rikthim të sistemit mazhoritar. Me votë mazhoritare ai mund të zgjedhë të bëhet Kryeministër real më 2025 apo të japë dorëheqje para zgjedhjeve e si deputet fitues me votë mazhoritare të synojë presidencën më pas i mbështetur nga një Kuvënd që përfaqëson realisht shoqërinë falë votimin mazhoritar.

Ngado t’a rrotullosh, peshën reale e vëndin në histori të një politikani e përcakton vetëm sistemi mazhoritar dhe që të mos teprohet me mandatin edhe kur votohet me meritë, duhen rregulla loje (statutet partiake, legjislacion) që shmangin “papizmin” (kufizim mandatesh) e “nepotizmin” politik (përkundrejt garës brënda partisë).

A e bën Rama këtë?

I mirënjohur për radikalitetin e tij, Rama sot ka shans të lërë gjurmë të madhe demokratike pas. Së pari, duke hapur krahun e përcjellë mesazhin se posti i kryeministrit nuk është shans “komete” që vjen njëherë në jetë dhe së dyti, duke nxitur rregulla loje e ndryshim mazhoritar të sistemit zgjedhor.

Sistem ky që falë votës direkte e bën ndryshimin, rrotacionin, përgjegjshmërinë në politikë e qeverisje rutinë duke shmangur dhe merakun e “qametit” pas ikjes së dikujt. Vetëm fituesi me garë ballë për ballë është fitues me gojën plot.

E nëse del kot, më mirë një i tillë sot që ndërrohet mot sesa “llotari” me dikë që të mbetet në derë për jetë e mot!

