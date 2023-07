A janë europianët gati për një version dixhital të euros dhe a kanë realisht nevojë për të?!

A janë europianët gati të prezantojnë një version dixhital të euros? Pas monedhave dhe kartëmonedhave, Komisioni Europian tani po propozon euron dixhitale, një version virtual i monedhës së lëshuar nga Banka Qendrore Europiane që mund të përdoret pa pagesë së bashku me paratë e gatshme në eurozonë. Euro dixhitale do të jetë një version dixhital i kartëmonedhave dhe monedhave euro. Do të ketë saktësisht të njëjtën vlerë dhe mund të përdoret saktësisht në të njëjtat mënyra: për të blerë akullore ose rroba ose për të dërguar para për një festë ditëlindjeje – edhe përtej kufijve kombëtarë.

Për shembull, ju mund përdorni një kod QR për të bërë një pagesë nga një aplikacion i sigurt në telefonin tuaj dhe madje bëni pagesa kur nuk ka lidhje interneti. Kur të vendosen plotësisht, tregtarët do të duhet të pranojnë euron dixhitale në të njëjtën mënyrë si pranojnë paratë e gatshme sot. Euro dixhitale ndryshon nga kriptovalutat pasi mbështetet nga Banka Qendrore Evropiane dhe kështu garantohet stabiliteti i saj. Në një botë të dixhitalizuar, euro dixhitale synon t’u mundësojë të gjithëve të bëjnë pagesa të sigurta, kudo në eurozonë.

Dallimi nga një pagesë pa para dhe pa kontakt është ndryshe sepse janë para të bankës qendrore, ndërsa pagesat e tjera janë para private. Bankat qendrore janë të shqetësuara se dixhitalizimi i pagesave mund të çrrënjos spirancën që sjell paratë në sistemet e tyre financiare. Një ekuivalent dixhital i parave të gatshme do të ndihmonte në mbështetjen e sovranitetit dhe stabilitetit të këtij sistemi.

Banka Qendrore Europiane zhvilloi një konsultim publik për euron dixhitale. Shqetësimet që dolën prej tij ishin privatësia (43%), e cila ishte përqindja më e lartë, e ndjekur nga siguria (18%), përdorshmëria në të gjithë Eurozonën (11%), mungesa e tarifave shtesë (9%) dhe përdorshmëria offline (8). %). Shoqatat e mbrojtjes së të dhënave gjithashtu ngrenë shqetësime për privatësinë, anonimitetin dhe ndjekjen e pagesave.

Komisionerja Mairead McGuinness pyet se kush po monitoron shpenzimet kur përdor euron dixhitale, por tha se: “BQE nuk është e interesuar se si i shpenzoni paratë tuaja, por ata duan t’ju japin mundësinë që të keni një version dixhital të parave të gatshme. Kështu që ju në fakt mund të përdorë një pagesë dixhitale në euro jashtë linje. Nëse përdorni portofolin tuaj dixhital jashtë linje, është një transaksion privat. Sigurisht, nëse jeni duke bërë një transaksion të tregtisë elektronike, banka juaj do ta dijë se po përdorni eurot tuaja dixhitale për të bërë Por unë dua që ne t’i bëjmë këto biseda në mënyrë që njerëzit, nëse janë të shqetësuar, t’u përgjigjemi atyre pyetjeve dhe t’u qetësojmë mendjen.”

Përdoruesit e ardhshëm mund të përfitojnë nga këto shërbime inovative, fillimisht individë privatë dhe kompani në zonën e euros. Rreth 120 banka qendrore në mbarë botën aktualisht janë duke punuar në versionet dixhitale të monedhave të tyre kombëtare. Propozimi i Komisionit Europian për euron dixhitale i paraqitur më 28 qershor synon të krijojë kuadrin ligjor për këtë; një propozim i përbashkët që siguron ruajtjen e parave të gatshme.