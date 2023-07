A janë peshkaqenët të varur nga droga? Çfarë thonë shkencëtarët

“Vicious Bear” ishte një film që goditi kinematë në mbarë botën këtë vit, me një premisë disi të veçantë: një ari u ngarkua me kokainë pas një aksidenti avioni, në të cilin udhëtonin shumë pako të kësaj droge. Por ndonjëherë, realiteti është më i çuditshëm se fiksioni (dhe se kaseta është frymëzuar, jo e bazuar në ngjarje reale), sepse tani duhet të flasim për një zbulim të Discovery Channel, që është bërë shpejt viral.

Ky kanal televiziv ka festuar së fundmi #Java e peshkaqenëve (ose javën e peshkaqenëve), duke transmetuar të gjitha llojet e përmbajtjeve që lidhen me këto kafshë. Konkretisht, një nga dokumentarët që kanë parë shikuesit nuk ka kaluar pa u vënë re: Peshkaqenët e kokainës thellojnë fenomenin e supozuar me të cilin rrugët e trafikut të drogës që përdoren për transportin e kokainës do të ndikonin në sjelljen e peshkaqenëve. Shteti i Floridës ka qenë prej vitesh një nga pikat kryesore të hyrjes së kokainës në Shtetet e Bashkuara.

Duke qenë se mbikëqyrja është rritur shumë, disa baleta kokaine mbeten të bllokuara dhe të braktisura, duke ndotur ujërat dhe duke prekur potencialisht vetë peshkaqenët: “Nëse këto baleta kokaine janë një burim pikash ndotjeje, është shumë e besueshme që peshkaqenë të mund të shihen të prekur nga ky kimikat psikotrop”, tha Trejsi Fanara për ‘The Guardian’. Dr. Tracy Fanara dhe biologu detar Tom Hird, kryen disa eksperimente dhe teste për të parë nëse peshkaqenët tërhiqeshin nga kokaina që përfundoi në fund të detit, duke zbuluar se disa ekzemplarë u sollën në mënyrë të çuditshme, por pa konfirmuar 100% se kishte peshkaqenë të varur nga droga.