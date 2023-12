A mund të më lini të qetë! Çfarë ndodhi dje me ministrin rus Lavrov në Samitin e OSBE-së në Shkup

Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ndërpreu disa herë fjalimin e tij në samitin e OSBE-s në Shkup të Maqedonisë së Veriut.

“A mund të më lini të qetë? Ju lutem! Faleminderit!”, tha Lavrov në anglisht, derisa vazhdoi pas disa sekonda fjalimin e tij në rusisht.

Nuk dihet se kujt iu drejtua në këtë mënyrë, por thuhej se delegacioni ukrainas ishte larguar nga salla në momentin kur Lavrov nisi fjalimin e tij.

🤡 “Can you leave me alone please? Thank you,” – Lavrov at the OSCE meeting pic.twitter.com/FEHu6dwfkT

— NEXTA (@nexta_tv) November 30, 2023