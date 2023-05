ABBA mohon se do të rikthehet si grup në Eurovizion

Viti i ardhshëm përkon me 50-vjetorin e fitores së Eurovizionit me këngën “Waterloo”. U përfol se do të kishte një rikthim të grupit muzikor ABBA në Eurovizion po së fundmi vetë anëtarët e grupit kanë sqaruar këto thashetheme. Ata kanë përjashtuar mundësinë e një ribashkimi në Eurovizion në vendlindjen e tyre, Suedi.

“Mund ta festojmë 50 vjetorin e ABBA-s pa dalë në skenë”, sqaroi një prej anëtarëve.

Bjorn dhe Benny, të cilët u zotuan që nuk do të shkonin kurrë më në tur dhe u tha e kishin refuzuar një ofertë 1 miliard dollarëshe që për të performuar në 100 koncerte kanë thënë se nuk duan të rikthehen bashkë me dy anëtarët e tjerë për të performuar madje as për një natë.

Vitin e ardhshëm do të jetë 50 vjetori i fitores së Eurovizionit me hitin e tyre “Waterloo”. Që kur Abba fitoi në vitin 1974, Suedia ka fituar edhe gjashtë herë Eurovizionin, përfshirë këtë vit në Liverpool.

