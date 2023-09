Administrata e Biden njofton udhëtim pa viza për izraelitët

Izraeli do t’i bashkohet programit amerikan të heqjes së vizave, duke lejuar qytetarët izraelitë të hyjnë së shpejti në Shtetet e Bashkuara pa vizë dhe anasjelltas, ka njoftuar administrata e Biden.

Qytetarët izraelitë do të mund të hyjnë pa viza në SHBA deri më 30 nëntor, tha një zyrtar. Sipas programit, ata mund të qëndrojnë deri në 90 ditë.

VWP menaxhohet nga Departamenti i Sigurisë Kombëtare dhe përfshin 40 vende. Pranimi i Izraelit, i cili pritej përpara afatit të 30 shtatorit, ishte varur nga trajtimi i tij ndaj palestinezo-amerikanëve. Megjithëse zyrtarët thonë se këto çështje janë zgjidhur, në fillim të këtij muaji, një grup prej 15 senatorësh demokratë i kërkuan Sekretarit të Shtetit Antony Blinken të mos e emëronte Izraelin në program bazuar në mënyrën se si palestinezo-amerikanët po trajtohen ende kur ata udhëtojnë në Izrael.

“Përcaktimi i Izraelit në Programin e Heqjes së Vizave i ndihmon Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin të përmbushin qëllimet kryesore të sigurisë kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin e zgjeruar izraelit me SHBA-në për zbatimin e ligjit kundër terrorizmit, zbatimin e imigracionit, sigurinë e dokumenteve dhe menaxhimin e kufijve”, tha një zyrtar i administratës.

Një komponent kyç i VWP është reciprociteti, diçka që një zyrtar i administratës tha se është “veçanërisht e rëndësishme” në rastin e Izraelit, “duke pasur parasysh historinë e përvojave të ndryshme të udhëtimit me të cilat përballen qytetarët amerikanë që udhëtojnë në dhe nga Izraeli”.

Zyrtarët thanë se gjatë një periudhe të gjerë vëzhgimi përpara njoftimit, të dhënat treguan se palestinezo-amerikanët “të cilët historikisht ishin përballur me kufizime për të udhëtuar në Izrael, ishin në gjendje të kërkonin të udhëtonin pa viza me kushte ekuivalente me qytetarët e tjerë amerikanë”.