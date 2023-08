Akademia e Sigurisë hap aplikimet për 100 kuota, ndarja sipas qarqeve dhe kriteret që duhen plotësuar

Policia e Shtetit ka caktuar 100 kuota pranimi për ata që duan të vijojnë studimet 1-vjeçare në Akademinë e Sigurisë.

Kjo u bë e ditur nga zv.ministrja e Brendshme, Romina Kuka, e cila përmendi gjithashtu kriteret që duhet të plotësojnë konkurrentët për të përfituar nga këto kuota.

“Policia e Shtetit ka përcaktuar kuotat e pranimit bazë të nevojave të drejtorive nëpër qarqe. Numri u kuotave për këtë vit është 100. Këta 100 të rinj që do të pranohen në radhët e Akademisë së Sigurisë janë pjesë e grupit që ne i kemi quajtur grupi i ekselencës, pasi ata do të plotësojnë disa kritere që vijnë nga degët jurisprudencës, ekonomi ose teknologji informacioni , mesatarja duhet të jetë 8, e sipër në të dyja ciklet e studimeve dhe gjithashtu duhet të kenë edhe të njohur gjuhën angleze. Në përfundim të ciklit të përshpejtuar të studimeve, rreth një vit, këta studentë do të inkuadrohen në Policinë Kriminale për të fuqizuar goditjen ndaj krimit ekonomik dhe kibernetik. Aplikimet bëhen pranë drejtorive vendore të policisë, ku aplikanti ka vendbanim të përhershëm”, tha ajo.

Ajo listoi numrin e kuotave në disa drejtori vendore të Policisë, ku nevojën më të madhe sipas zv.ministres e ka Korça, Gjirokastra dhe Kukësi.

“Lidhur me modalitetet e aplikimit, ato do të bëhen pranë drejtorive vendore të Policisë, ku aplikanti ka vendbanimin e përhershëm.

Kuotat e pranimit në Akademinë e Sigurisë, të shtetasve që kanë përfunduar ciklin e parë dhe të dytë të studimeve të arsimit të lartë, në shkencat juridike, ekonomike ose kompjuterike, janë dhe janë të ndara sipas nevojave të strukturave të Policisë në nivel vendor në drejtoritë respektive sipas ndarjes në vijim”, shtoi ajo.

Ndarja e kuotave sipa Qarqeve

17 kuota në qarkun Korçë

5 kuota në qarkun Berat

8 kuota në qarkun Fier

13 kuota në qarkun Vlorë

16 kuota në qarkun Gjirokastër

13 kuota në qarkun Shkodër

16 kuota në qarkun Kukës

12 kuota në qarkun Dibër

