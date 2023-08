Aksident i frikshëm në Berat, shpëton për mrekulli shoferi

Një aksident është regjistruar mbrëmjen e kësaj të hënë në fshatin Kozare në Berat, ku ka shpëtuar mrekullisht shoferi 33-vjeçar. Shkak i këtij aksidenti ishte shpejtësia dhe mungesa e ndriçimit të sinjalistikës rrugore. Makina është përmbysur në mes të rrugës.

Siç shihet edhe në foto, makina ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar e përmbysur. Ka qenë një banor i zonës ai që ka njoftuar policinë, e cila ka mbërritur në vendngjarje, ku edhe po kryhen këqyrjen e vendit të aksidentit.

Drejtuesi i mjetit ka pësuar lëndime dhe është transportuar për mjekim drejt Spitalit të Kuçovës, ndërkohë që makina ka pësuar dëme të mëdha materiale. Burime nga vendngjarja bëjnë me dije se, mjeti ka qene duke qarkulluar me shpejtësi dhe drejtuesi i saj ka humbur kontrollin gjatë një kthese të fortë në këtë aks rrugor, duke u përplasur me trafikndarësen.