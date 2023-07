Aksident me vdekje në Vaqarr, makina futet në parakalim të gabuar dhe përplaset me motorin, humbet jetën një 23-vjeçar

Një aksident i rëndë ka ndodhur mesditën e sotme në kryeqytet, ku një 23-vjeçar, i cili lëvizte me motor ka humbur jetën.

Ngjarja e rëndë është regjistruar në Vaqarr, ndërsa mësohet se, i riu ka qenë duke udhëtuar me motor, ndërkohë që një automjet, i cili është futur në parakalim, e ka marrë para motorin duke e lënë të vdekur në vend 23-vjeçarin.

23-vjeçari mësohet se punonte me motor shërbim delivery për shpërndarjen e pjesëve të këmbimit në servise automjetesh.

Policia dhe grupi hetimor kanë shkuar në vendin e ngjarjes, ndërsa është shoqëruar në komisariat drejtuesi i mjetit, i cili është larguar pas përplasjes, por është ndaluar pas disa minutash.

Tiranë/Informacion paraprak

Më datë 17.07.2023, rreth orës 15:05, në Vaqarr, automjeti tip “Audi’, me drejtues shtetasin A. Sh., është përplasur me motomjetin me drejtues shtetasin L. T., 23 vjeç.

Si pasojë, drejtuesi i motomjetit ka ndërruar jetë në vendngjarje.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.