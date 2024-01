Aksioni opozitar dhe tentativa e tij për grusht shteti

Nga Spartak Braho

Dje ne seancen plenare te Kuvendit te Shqiperise ishte parashikuar qe Presidenti i Republikes ne zbatim te nje funksioni kushtetues, t’i drejtohej atij dhe popullit me nje mesazh.

Ndodhi qe ai nuk mundi ta realizoje kete funksion pasi u terhoq e nuk u lejua me dhune nga opozita dhe kreu i saj Gazmend Bardhi duke e penguar me force misionin e Presidentit dhe Vendimin e Kryesise se Kuvendit qe kishte miratuar ne kalendarin e dites te seances, mesazhin presidencial qe nga sa u pa ne trasmetimin e tij ne media i ngjante me shume nje psallme fetare moralizuese ne vend qe ta denonte ashper prapakthimin e ushtrimit te kopetencave kushtetuese.

Pa dyshim kjo ishte nje ngjarje e rende dhe e pa precedente ne historine parlamentare ne Shqiperi, por edhe me gjerè.

Sipas parashikimeve te ligjit dhe dispozitave niminale te dy kopetencave te rendesishme Kushtetuese te Presidentit ai

1.Perfaqeson Kreun e Shtetit dhe unitetin e popullit. (Neni 86 i Kushtetutes)

2. Ushtron detyren e komandatit te pergjithshem te forcave te armatosura ne Republiken e Shqiperise dhe drejton Keshillin e Sigurise Kombetare te Republikes se Shqiperise, etj.(Neni 168 i Kushtetutes)

Ngjarja e mesiperme ne kuptimin ligjor me plot gojen ishte nje shkelje e rende e dispozitave kushtetuese nga opozita ne pergjithesi dhe si organizator i ketij destruksionizmi te qèllimshem, nga kreu i grupit parlamentar opozitar Gazment Bardhi .

Perballe ketij destruktionizmi dhe presioni, Presidenti u “terhoq” nga kryerja e paraqitjes se mesazhit te tij ne Kuvend. Por ngjarja merr nuanca akoma me te renda po te analizohet edhe fakti se “Aksioni Opozitar” me qellim zhvleftesoi e cenoi rende edhe funksionet e tjera te rendesishme te Presidentit, ato te Kreut te Shtetit e Komandantit te pergjithshem te forcave te armatosura dhe perfaqesuesi unitetit te popullit.

Ne menyre figurative dhe formale Presidenca dje “ra” dhe u krye nje lloj “Grusht shteti paqesor” me dhune, pavaresisht se nuk pati veprime luftarake dhe pushtime te institucioneve shteterore.

Kjo eshte analiza dhe leximi qe mund t’i behet ngjarjes se djeshme te ndodhur ne tempullin ku perfaqesuesit e popullit deputetet, Kuvendi ushtrojne misionet e tyre ligjevenese e organizuese te strukturav shteterore.

Çeshtja tani shtrohet a duhet te mbaje njeri pergjegjesi ligjoro -penale per shkeljen e rende te dispizitave Kushtetuese? Pa dyshim keto veprime te “Aksionit Opozitar” me ne krye Gazmend Bardhin hapur, te frymezuar nen hije nga Sali Berisha, jane objekt i veprimit te ligjit .

Jo vetem perfaqesuesit kryesore politike e shteteror te shtetit, por organet kryesore ligjzbatuese te drejtesise, vete SPAKU duhet te godase autoret kryesore si elemente shkaterrimtare te shtetit dhe dhunues te Kushtetutes.

Heshtja apo apatia ne zbatimin e ligjit i ben organet e mesiperme po aq fajtore sa autoret e kesaj tentative per sulm ndaj shtetit me pasoja te renda.

Po presim qe “miu te mos vazhdoje ta beje kete, rrugen e tij”, por te kapet ne çarkun e ligjit e te ngarkohet me pasojat qe parashikohet ne keto raste. Ndëshkimi eshte misioni dhe parimi kryesor qe i duhet ketij vendi.