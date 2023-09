Alarm i pavënd për Covid-19!

Dr. Tritan Kalo

Pragvjeshta me luhatjet klimatike të saj, rikthimet e fëmijëve në shkolla, rifillimi i aktiviteteve kolektive prodhuese pas pushimeve verore, do të risjellë “në skenën e sëmundjeshmërisë së popullatës”, një shtim të infeksioneve të rrugëve të sipërme dhe të poshtëme të frymëmarrjes.

Janë në më të shumtën e origjinës së tyre infeksione të shkaktuara nga dhjetra e dhjetra viruse si Rhinoviruset, Paramiksoviruset, Miksoviruset, Virusi Respirator Sincivial, Koronaviruset minore, etj, etj.

Në mesin e tyre dashur pa dashur do të ketë edhe raste të Sars-Cov2/Covid-19, një infeksion që pas dy viteve të Pandemisë ka mbi 18 muaj “që po vjen rrotull” në endemicitetin e mbijetesës së tij, si dhe “në gripëzimin” e formave klinike të shfaqjes së tij.

NËSE vëmëndja nga Autoritetet Shëndetësore qëllimisht do të vijoj të drejtohet vetëm ndaj tij, pa evidentuar edhe shkaktarët e tjerë viralë të infeksioneve të rrugëve të frymëmarrjes, me siguri që do të rishkaktojë një panikim të pavënd dhe një informim të deformuar të situatës epidemiologjike të infeksioneve respiratore në Shqipëri, në Europë dhe më gjërë.

CO-VID 19, krijoi një “bashkë”(CO) – “zbrazje” (VID) fizike dhe psikologjike të popullatës, në të dyja vitet e “flamës mbarëbotërore” me humbje të miliona jetëve dhe pasoja jo të pakta psikologjike, jo vetëm të të prekurve prej tij, por pothuajse të të gjithë popullatës.

E SIGURTË ËSHTË se KURRË MË nuk do të ketë rikthim të Pandemisë së Covid-19, po ashtu mbivlerësimet e dëmtimeve të saja si klinike-biologjike dhe imazherike do të rishihen me një sy më objektiv dhe më kritik.

Imazhet skanografike të “GGO – Ground Glass Opacities” të interpretuara e të lidhura në kohën e Pandemisë vetëm si të shkaktuara nga Sars-Cov2/Covid-19, do të duhet të na bëjnë të shohim në to edhe së paku 10 sëmundje të tjera me të njejtin kuadër imazherik, si Gripi i derrit (virusi H1N1) Kanceri bronkoalveolar, etj.

DUHET të mos harrojmë se:

1- “Stoqet vaksinale” ndaj varianteve të Sars-Cov2 e prodhuar dhe përdorur “për interesa madhore humanitare”, por duke “mos respektuar si dhe sa duhet protokollet përkatëse”, prodhimi e hedhja në treg e miliona dozave të tjera të pa përditësuara me mutacionet e shpeshta që ka pësuar e do të pësojë ky virus duke e ulur progresivisht agresivitetin dhe sëmundshmërinë e shkaktuar prej tij, po ashtu kur situata epidemiologjike e Sars-Cov2/Covid-19 nuk e justifikon një gjë të tillë, MBI TË GJITHA kur ende nuk është hedhur dritë mbi efektshmërinë dhe efektet anësore të këtyre vaksinave,

2- Stoqet e preparateve antivirale si Remdesivir, Favira e Tamiflu të përdorura vënd e pavënd gjatë Pandemisë, por pa ndonjë studim paraprak të efektshmërisë së tyre ndaj Virusit Sars-Cov2/Covid-19, që në eksperiencën time më shumë i lënduan se i ndihmuan të sëmurët në përballjen me këtë virus, nga rezultoi edhe vendosmëria e MOS PËRSHKRIMIT prej meje i tyre në asnjë prej të sëmurëve të ndjekur dhe mjekuar nga unë, por që jo rrallë nxiti edhe debatin me kolegët që i përshkronin e përftuan jo pak prej tyre,

3- Dëshira dhe mundësija për të fituar jo pak, por për të bërë milioner 7 vetë diku në Rruzullin Toksor në çdo minutë të kësaj Pandemije

4- Mundësija për të fshehur çalesat e Sistemeve të Dhënies së Kujdesit Shëndetsor ndaj popullatës kudo në Botë, janë 4 (katër) faktorë të mjaftë, për të RIKRIJUAR një TYMNAJË panikuese për Infeksionin nga Sars-Cov2/Covid-19.

KUJDES dhe të jini më shumë MËNDJEHAPUR, në ato çka dëgjoni për Covid-19. JETA vazhdon dhe ajo duhet gëzuar e jetuar në çdo dekikë të saj. ASPAK PANIK por si gjithmonë vetëndërgjegjësim e vetëkujdesje për shëndetin tuaj.

