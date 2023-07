Amerikani fiton tre herë llotarinë në 11 muaj dhe thotë se sekreti gjendet te gruaja e tij!

Pavarësisht se shumë janë të kënaqur me paratë që u jep lista e pagave në fund të muajit, shumë të tjerë ia lënë fatin fatit dhe zgjedhin të luajnë me short. Edhe pse ka disa opsione në të cilat mund të fitoni një majë, në raste të tjera, mund të grumbulloni miliona të vërteta. Ajo që zakonisht nuk ndodh është që ju të fitoni lotarinë më shumë se një herë në jetën tuaj. Edhe pse ka gjithmonë njerëz që janë me fat dhe e marrin atë. Siç është rasti i këtij amerikani që u prek deri në tre herë në vetëm 11 muaj.

Një rast i çuditshëm që habiti jo vetëm të afërmit e tij, por edhe Administratën e Lotarisë së Qarkut Charles, në jug të Merilendit, ku banon ai që mund ta quajmë më me fat në lojë, sepse vetë donte të mbante të fshehtë identitetin e tij.

Duke futur në xhep çmimin e lojës ‘Pick 5’, një nga më të famshmet në vend, deri në tre herë në më pak se një vit, shumëkush kërkonte të dinte se cili ishte sekreti i tij, çfarë fshihej pas fatit të tij. Por nuk ka shumë mister pas teknikës që ndoqi fituesi. Sipas rrëfimit të tij, ai ndoqi strategjinë që i dha gruaja e tij, pasi mori në xhep çmimin për herë të parë: luaj gjithmonë të njëjtin numër.