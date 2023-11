Kryeministri Rama tha sot se ligji për amnistinë është gati dhe se do ta kalojën shumë shpejt në Kuvend.

“Është një proces që është bërë vazhdimisht për disa arsye, jo vetëm mbipopullimin, por edhe për arsye të tjera. Patjetër që do bëhet përsëri. Së shpejti ne do ta kalojmë amnistinë për lirimin e një grupi të kategorive që janë sipas ligjit. Ligji është bërë gati, do ta kalojmë”, u shpreh Rama.

p.k\dita