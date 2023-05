Analiza e “The Times”: Si spiunët ushtarakë ukrainas po mposhtin rivalët e tyre rusë

“The Times” i ka kushtuar një artikull situatës aktuale të luftës në Ukrainë. Nëpërmjet një analize të gjatë fokusi është vendosur tek spiunët ushtarakë ukrainas. Lufta midis inteligjencës ushtarake ukrainase dhe asaj ruse është kthyer një luftë brenda luftës. Në këtë luftë të dëshpëruar, bolshevikëve u duhej një agjenci që nuk ishte vetëm aty për të mbledhur informacione, por edhe për të luftuar një luftë, nga vrasja e komandantëve të armikut deri te hedhja në erë e linjave hekurudhore.

Inteligjenca ushtarake ruse ka përjetuar triumfe dhe katastrofa nën qeverisjen e Putinit. Me pushtimin, megjithatë, inteligjenca ushtarake ruse duket se ka qenë po aq e gabuar sa pjesa tjetër e ushtrisë ruse.

Ata kishin një rrjet agjentësh të gatshëm të përpiqeshin të paralizonin zinxhirin komandues të Ukrainës, por nuk ishin të përgatitur për një luftë në shkallë të gjerë dhe as për gatishmërinë e ukrainasve për të vepruar me iniciativën e tyre, pa pritur urdhra nga lart.

Që atëherë, pikat e forta tradicionale të GRU janë neutralizuar. Rrjetet e saj të agjentëve në Ukrainë janë shkatërruar nga një fushatë e vendosur nga SBU, shërbimi ukrainas i sigurisë, me ndihmën e gjerë nga shërbimet perëndimore.

Spetsnaz i saj pësoi viktima të rënda në fazat e hershme të luftës, këmbësoria e lehtë shumë e specializuar e hedhur në luftime për të cilat ata nuk ishin të pajisur, thjesht sepse askush tjetër nuk ishte në dispozicion.

Aftësitë kibernetike janë penguar kryesisht nga një kombinim i zgjuarsisë ukrainase, ndihmës perëndimore (përfshirë ndihmën e paspecifikuar por të pranuar nga GCHQ) dhe mungesës së një strategjie të qartë ruse.

Udhëheqësi gjeneralmajor Kyrylo Budanov, është një ish-oficer në Spetsnaz të Ukrainës (ndryshe nga homologu i tij rus, admirali Igor Kostyukov, i cili ishte një analist i zbulimit detar), u plagos tre herë duke luftuar në Donbas.

Zelensky duket se i ka dhënë atij dorë të lirë për të nxitur telashe në Rusi, për të ‘torturuar’ Kremlinin dhe për t’i bërë rusët e zakonshëm të frikësohen se lufta po u kthehet në shtëpi.

Budanov ka një reputacion si një operator i pamëshirshëm, efektiv dhe me imagjinatë, dhe e njëjta gjë mund të thuhet për GUR në tërësi.

Megjithëse ka disa dëshmi të aktivizmit të brendshëm kundër luftës në Rusi, inteligjenca ushtarake ukrainase duket se qëndron pas sulmeve më të fundit sabotuese në vend.

Duke mos pasur një rrjet të gjerë agjentësh pas linjave të armikut, ajo është kthyer në forma të reja të papritura të rekrutimit.

Hakerët plaçkisin llogaritë bankare të pensionistëve rusë, të cilët më pas shantazhohen në zyrat e projektimit me bomba. Disa nga grushtet më spektakolare të GUR-së janë ekzekutuar nga njerëz që me sa duket nuk e kishin idenë se po kryenin një mision.

Një oficer britanik i inteligjencës që ka punuar me GUR e quajti agjencinë “Mossad të Ukrainës”, duke e krahasuar atë me inteligjencën izraelite në atë që “kur ata ndjekin një objektiv, ata me të vërtetë do të bëjnë gjithçka që duhet”. Rusët besnikë ndaj kauzës së Kievit ose të paktën armiqësor ndaj Putinit – po rezultojnë gjithashtu të dobishëm.

Agjencia luan një rol kyç në legjionin e huaj të Ukrainës me vullnetarë nga e gjithë bota, por është veçanërisht e lidhur ngushtë me rusët që përbëjnë njësi të tilla si Trupat Vullnetare Ruse dhe Legjioni i Rusisë së Lirë.

I pari filloi një inkursion simbolik ndërkufitar në rajonin Bryansk të Rusisë në mars dhe javën e kaluar, së bashku me Legjionin e Rusisë së Lirë, kryen një bastisje më serioze në rajonin e Belgorodit, i cili vrau një numër rojesh kufitare dhe policie, përpara se të tërhiqej përsëri në Ukrainë.

Megjithëse Kievi mohoi zyrtarisht çdo rol, duke pretenduar se njësitë ruse janë plotësisht të pavarura, në praktikë ato janë pjesë e ushtrisë ukrainase dhe nuk mund të kishin kryer një sulm të tillë pa miratimin e GUR dhe ndoshta me nxitjen e saj.

Ambicia në rritje e inteligjencës ushtarake ukrainase ka filluar të alarmojë disa vende perëndimore, edhe pse ato respektojnë profesionalizmin e saj.

Sipas raporteve të zbuluara të inteligjencës amerikane, CIA-s i është dashur të përpiqet të frenojë Budanovin nga disa sulme në Rusi dhe raportet e pakonfirmuara gjithashtu sugjerojnë se autoritetet moldave u kërkuan amerikanëve që ta paralajmëronin atë për përpjekjet për të nxitur telashe në rajonin e saj separatist të Transnistrisë, ku ruse “Paqeruajtësit” kontrollojnë një arsenal të madh armësh dhe municionesh të epokës sovjetike.

Për momentin, megjithatë, GUR mbetet në ballë të përpjekjeve të Ukrainës për ta bërë luftën sa më të dhimbshme për Kremlinin. Dhe me çdo sukses ylli i Budanov ngrihet më lart.

m.b/dita