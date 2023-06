Arsenali i vë ‘bllokazh’ Granit Xhakës

Granit Xhaka do të largohet nga Arsenali dhe “përshëndetja” e tij me “Topçinjtë” është çështje ditësh. Mesfushori me origjinë shqiptare ka arritur marrëveshjen me Bayern Leverkusen për t’u rikthyer sërish në Bundesligë.

Sipas Fabrizio Romano, gjithçka mes Xhakës dhe skuadrës gjermane është në rregullt, por Arsenali nuk ka dhënë akoma “Ok”-en e tij. Drejtuesit do të japin “dritën jeshile” vetëm nëse arrinjtë të nënshkruajnë me mesfushorin, Declan Rice, i cili shikohet edhe si zëvendësuesi i shqiptarit.

Arsenali pritet të përfitojë 15 milionë euro nga shitja e kapitenit të Zvicrës, teksa 30-vjeçari ka rënë dakort për një kontratë 4-vjeçare me Leverkusen.