Arti në zi/ Shuhet në moshën 77-vjeçare këngëtari i “The Eagles”, Randy Meisner i “Hotel California”!

Mbrëmjen e së mërkurës së kaluar, më 26 korrik, ka ndërruar jetë Randy Meisner, basist, vokalist dhe anëtar themelues i grupit legjendar The Eagles. Vdekja e tij ndodhi në qytetin e Los Anxhelosit (Shtetet e Bashkuara të Amerikës) dhe lajmi u përhap nga faqja zyrtare e grupit, e cila u përshëndet me disa fjalë emocionuese nga muzikanti, i cili i jep lamtumirën në moshën 77-vjeçare.

Me sa duket, sipas deklaratës së vetë The Eagles, Meisner do të kishte vdekur për shkak të një sërë komplikimesh që rrjedhin nga Sëmundja Kronike Obstruktive Pulmonare (COPD) të cilat ai vuajti dhe që nuk ka mundur t’i kapërcejë. Lajmi u publikua disa ditë me vonesë, për shkak të privatësisë së familjes.

“Randy ishte një pjesë integrale e The Eagles dhe një instrument i rëndësishëm në suksesin e hershëm të grupit. Gama e tij vokale ishte mahnitëse, siç është evidente në baladën e tij të njohur “Take It to the Limit”, tha grupi në postimin e tyre. Në rrjete, fansat e grupit amerikan nuk kanë reshtur së shprehuri ngushëllimet e tyre për humbjen e një prej figurave të mëdha të muzikës.

Nga ‘Hotel California’ tek ylli dhe

tejkalimi i Michael Jackson

I lindur në qytetin e vogël të Scottsbluff, në shtetin e Nebraskës (Shtetet e Bashkuara) në vitin 1946, karriera e tij në industrinë e muzikës filloi të merrte rëndësi në fund të viteve 1960. Por ishte tashmë në vitet 70 kur The Eagles u ngritën dhe filluan të publikojnë këngë të ndryshme ikonike, megjithëse ishte ‘Hotel California’ që u dha atyre më shumë sukses, në fakt u përfshi në Rock Hall of Fame në 1998.

Një tjetër nga rekordet që Randy Meisner arriti me The Eagles ishte tejkalimi i vetë Michael Jackson. Ishte në vitin 2018 kur grupi bëri që albumi i tyre përmbledhës “Greatest Hits 1971-1975” të bëhej albumi më i shitur në histori në Shtetet e Bashkuara, përpara “Thriller” me më shumë se 38 milionë kopje.

