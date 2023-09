Astrofizikanti i njohur: Armagedon bie nga froni, ja filmi që i thyen më shumë ligjet e Fizikës!

Mbretërimi çerek shekullor i Armagedonit, si filmi hollivudian që binte në kundërshtim me shumicën e ligjeve të Fizikës, ka mbaruar. Astrofizikani Neil deGrasse Tyson e bëri zbulimin gjatë një interviste në The Jess Cagle Show, të SiriusXM, për të promovuar librin e tij të ri, ‘To Infinity and Beyond’, duke theksuar pasaktësitë e dukshme shkencore në një film tjetër hapësinor, “Rënia e Hënës 2022” me aktore Halle Berry.

“Armagedoni, ju thoni, shkel më shumë ligje të fizikës në minutë se çdo film tjetër i realizuar ndonjëherë”, filloi Cagle. DeGrasse Tyson u pajtua, duke shtuar: “Kjo është ajo që mendoja, derisa pashë Moonfall. Ishte një film pandemik që doli, ju e dini, Halle Berry dhe hëna po i afrohet Tokës dhe ata mësuan se është e zbrazët dhe se një hënë është krijuar nga shkëmbinj dhe diçka që jeton brenda saj dhe misionet Apollo ishin vërtet për t’u vizituar, për të ushqyer qenien hënore dhe thjesht nuk munda, kështu që thashë: “Në rregull, mendova se Armagedoni kishte një mbajtje të sigurt në këtë kurorë, por me sa duket jo”.

Në Armagedonin e vitit 1998, një grup astronautësh fluturojnë drejt një asteroidi që është në një kurs përplasjeje me Tokën, për të shpuar një vrimë dhe për të shpërthyer një bombë bërthamore. Cagle solli sugjerimin e mëparshëm nga deGrasse Tyson se ekziston një mënyrë shumë më e thjeshtë për të hedhur një asteroid nga rruga e tij. Ai e shtjelloi atë duke bërë gjithashtu një referencë Terminator.

“Gjithçka që duhet të bëni është thjesht ta shtyni atë, dhe nëse e bëni atë mjaft herët, nëse e shtyni atë si një centimetër në sekondë në të djathtë, në hapësirë, nuk ka fërkime, kështu që thjesht do të vazhdojë të lëvizë djathtas”, tha ai. “Nëse e bëni këtë mjaft herët, atëherë mund ta bëni asteroidin të kalojë përpara tokës, në vend që të godasë tokën, ose mund ta ngadalësoni atë në mënyrë që të kalojë pas tokës. Dy mënyra për ta rregulluar atë. Pra, po. E dini si është? Është si ajo e Terminatorit ku dua të vras ​​prindërit e tu, që të mos lindësh kurrë. Vërtet? Gjithçka që duhet të bëni është t’i ndaloni prindërit tuaj të takohen me njëri-tjetrin, ose t’i bëni ata të bëjnë seks 20 minuta më vonë se tjetri. Kjo do të krijojë një zigotë të ndryshme dhe ju nuk do të lindni, kështu që filmat shkojnë, në disa raste, ata bëhen hiperbolikë në zgjidhjet e tyre për problemet”, tha Tyson.

E shkruar, drejtuar dhe prodhuar nga Roland Emmerich, Moonfall ndjek dy ish-astronautë (Berry, Patrick Wilson) së bashku me një teoricien konspirativ (John Bradley), të cilët zbulojnë të vërtetën e fshehur rreth Hënës së Tokës, kur ajo largohet papritur nga orbita e saj. Filmi, i publikuar në janar 2022, ishte një dështim në arkë.