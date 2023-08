Formalizohet lista e kandidatëve që kanë aplikuar pranë Zyrës së Avokatit të Popullit për të bërë pjesë si anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Me një deklaratë për shtyp, Avokati i Popullit ka njoftuar se pas fazës së aplikimit, do të zhvillohet një proces verifikimi paraprak i kandidaturave për anëtarët që do të përfaqësojnë shoqërinë civile në dy këshillat më të rëndësishëm të sistemit gjyqësor dhe prokurorial në vend.

Sipas procedurave ligjore, pas verifikimit të kandidaturave do të ndërmerren hapat për renditjen e kandidatëve në listë, duke u bazuar në kriteret e përcaktuara. Njoftimi për shtyp i Avokatit të Popullit thekson përkushtimin për të zbatuar me përpikëri tërë procedurat ligjore, duke garantuar një proces të drejtë dhe transparent, i bazuar në vlerësimin e meritës së aplikuesve. Në një kontekst të ngjarjeve aktuale, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përmes një deklarate të saj, inkurajoi të gjithë kandidatët që të aplikojnë për pozitat e vakanta në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Në këtë kontekst, një takim i rëndësishëm zhvilloi një diskutim ndërmjet përfaqësuesve të ambasadave të Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Europian me Avokaten e Popullit, me synimin e përmirësimit të procesit të zgjedhjes së anëtarëve të rinj për Këshillat e Lartë të Gjyqësorit dhe Prokurorisë. Për anëtarët jomagjistratë, afati i fundit për aplikim ishte data 5 gusht 2023. Pas kësaj, procesi i vlerësimit dhe administrimit të aplikimeve do të kalohet në kompetencën e Kuvendit të Shqipërisë, i cili do të vepronte bazuar në listën e kandidatëve të propozuar nga Zyra e Avokatit të Popullit. Lista: Erind Germenji Saimir Vishaj Emiljano Hajrulla Adrian Leka Artan Reçi Eduard Allamani Saimir Kola Mirela Murati Erind Merkuri Ilir Alushi Alban Alimema Entela Shehaj Fatos Lazimi Julian Kola Sokol Dedndreaj Valbona Greva Eris Hysi Klodian Gjermeni Margarita Kola Përparim Kalo Donata Lepenica Albens Tabaku Bledar Bajri Odise Xhelita Petrit Gaçi Daniel Ndrekaj Eduard Mullaraj Albana Tushe Lista me kandidatë të KLP-së Violanda Theodhori Diana Dervishi Erion Fejzulla Nertila Sadedini Lefterije Lleshi Nada Dollani Zef Macaj Edison Hoxha Altin Hazizaj Andi Muratej Altin Shegani Juelda Lamçe