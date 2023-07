Balla flet si ministër i Brendshëm: Kush pranon ndërhyrje nga deputetët, nuk do të mund të qëndrojë në detyrë

Mëngjesin e kësaj të hëne, Taulant Balla mblodhi në një takim drejtues të Ministrisë së Brendshme dhe strukturave të varësisë për të komunikuar prioritetet e detyrës së tij të re.

Duke iu drejtuar anëtarëve të Policisë së Shtetit, Balla theksoi se merr stafetën nga një koleg dhe mik i tij “që njihet për seriozitetin dhe korrektesën” duke shtuar se kjo do t’ia lehtësojë punën në krye të Ministrisë së Brendshme.

Ministri theksoi se nuk do të vijë me reforma për emërime dhe heqje nga puna, por për ata që nuk tregojnë gatishmëri të punojnë me të, nuk ka vend.

“Kush nuk do të tregojë gatishmërinë për të punuar së bashku, do ta ketë të pamundur të qëndrojë në pozicionin që ka.”

Po ashtu, ai ia bëri të qartë Policisë së Shtetit se deputetët nuk duhet të ndërhyjnë në punën e tyre.

“Kush pranon ndërhyrje nga deputetët, nuk do të mund të paraqesë asnjë justifikim për të qëndruar në detyrë. Keni detyrë t’i dëgjoni me respekt, por për çdo rast që arsyeja e telefonatës përbën ndërhyrje në punën tuaj, ta drejtoni te unë.”

Balla premtoi rritje të standardit të jetesës së punonjësve të policisë por edhe përmirësim të kushteve të tyre të punës.



p.k\dita