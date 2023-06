Basha mesazh Berishës: Dënoj tensionet. Me hile dhe truke nuk kthehemi dot në shumicë dhe as bashkohemi!

Ky episod që tregon tensionet përgjatë mbledhjes së kryesisë së Partisë Demokratike, ku militantët e Lulzim Bashës ofenduan dhe tentuan të godasin deputetët që braktisën mbledhjen e Kryesisë, nuk është i vetmi përgjatë gati 10 orëve debate.

Lulzim Basha nuk kërkoi ndjesë, por në një reagim në rrjetet sociale tha se refuzon përpjekjet për tensionim. “Refuzoj dhe dënoj me forcë çdo përpjekje për tensionim që ushqen kulturën e vjetër politike të baltës dhe shantazhit me të cilën jemi ndarë njëherë e mirë dhe që duhet lënë pas”, shkruajti Basha.

Tashmë komod, pas hapjes së garës për kreun e ri të Partisë Demokratike, Lulzim Basha pranoi se ka gati platformën për drejtimin e PD, që e sigurt është se nuk do të përfshijë ri-bashkim me pjesën e Berishës. “Nuk mundet mes hileve, trukeve, bashkimeve mekanike, të synojmë te kthehemi në një shumicë morale dhe numerike për Shqipërinë. Kjo na thërret te veprojmë një orë e më parë. Vonesat janë të rrezikshme për PD, potencialisht fatale dhe shumë të rrezikshme per demokracinë dhe Shqipërinë”, shkruajti Basha.

Përplasjet e ashpra, gati deri në fizike të militantëve ndaj deputetëve të Partisë Demokratike në të gdhirë të 7 Qershorit dhe tentativat për të shantazhuar gazetarët, Sali Berisha nga ana tjetër e quajti politikë të turpshme që origjinën e ka te skenarët e Edi Ramës. “Ata që mendojnë se do mbyllin problemet duke fyer dhe kërcënuar gazetarët, janë gangsterë, janë rrugeçërish, nuk kanë asgjë të përbashkët me individë të civilizuar.Po kështu dënoj fyerjet dhe kërcënimet që u janë bërë deputetëve të Kuvendit, akte këto të një politike dhune, të turpshme që ka në origjinë skenarët e Edi Ramës”, shkroi Berisha.

Reagim të ashpër pati edhe vetë deputeti që ishte pjesë e sulmit verbal, Dashnor Sula, i cili duke shigjetuar Lulzim Bashën, tha se është në turpin e atyre që nuk kanë ikur asnjëherë që të përdorin grupe të fortësh për të hyrë në selinë e PD e për të imponuar vendime. “Këto akte dëshmojnë edhe një herë se PD ka nevojë të mos përdoret si biznes për interesat e ngushta familjare.”, shkruajti ai.