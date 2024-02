“Bashkimi për interesa personale”, avokati: Bardhi po i nënshtrohet Berishës, po pajtohet me krimet e tij

Avokati Idajet Beqiri thotë se bashkimi i Gazment Bardhit me Sali Berishën është bërë për interesa personale.

Në një intervistë për “Tirana Live” në ABC News, Beqiri u shpreh se Bardhi dhe grupi i deputetëve që e mbështesin janë pa parti dhe duan që të zënë një vend në listat e kandidatëve për deputetë për zgjedhjet parlamentare të vitit 2025. Sipas tij, Bardhi po i nënshtrohet Berishës dhe po pajtohet me krimet që ka kryer ish kryeministri.

“Problemi është që ne tashmë, që vendi realisht ka mbetur pa opozitë të zyrtarizuar, opozitë vendi ka, opozitë bëjnë intelektualët, forcat e tjera të vogla politike, edhe bota akademike, opozitë bëjnë edhe pushteti i katërt, media e vendit, opozitë ka, por atë zyrtare nuk ka.

Duke mos e pasur këtë opozitë zyrtare, si është katandisur sidomos Partia Demokratike, e ndarë ne shumë çika edhe në për gjëra që janë edhe madhore, në aspektin politik, ka hendeqe shumë të mëdha, aq më shumë që mes vetes bënë luftë civile. Ishte vërtet e tmerrshme, e vranë dhe e plagosën njëri-tjetrin. Ndarja ishte radikale.

Të gjithë shqiptarët, ata që kanë moral, thonin që ata nuk bashkohen më. Interesat të bashkojnë. Kuptojmë që meqë po afrohen zgjedhjet, të gjithë keta deputetë që ishin të ndarë në 3 pjesë, atë PD zyrtare të Bashës, Foltores, por edhe keta të Bardhit, që ishin pa parti, në një situate të tillë, Bardhi po mendon perspektivën e vetes se tij, por edhe të grupit të deputetëve, që të gjejnë vendin që të kandidojnë, me qëllim që të sigurojnë një mandat tjetër.

Po shikojnë interesin e vet, ku mund të zënë një pozicion në listat që do bëjnë kryetarët e partive. Ai u qas tek Foltorja, me atë grupin e vet, por është një qasje mekanike, shumë e rëndomtë, bie erë të pistë. Nga një anë thua mbështes SPAK, nga ana tjetër të thuash, të bashkohemi me grupin e Foltores, jo vetëm nënshtrim, po pajtohet me krimet e tij.

Ai ndryshe flet, por Bardhi ndryshe po vepron. Vijën e kuqe që nuk bashkoheshe me Berishën, ishte “non grata”. Tani e le këtë. Përveç “non gratës” ka nën kurriz akuzë për korrupsion të lartë shtetëror. Çfarë po të bashkon tani, përveç interesit personal, ka më ketu interes politik, interes opozite, për të realizuar ndryshimin e qeverisjes?”, theksoi avokati.

