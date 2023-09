“Beli na ka zënë ndryshk”, deputeti humoristik do marrë pjesë në emisionin TV

Deputeti Saimir Korreshi do të jetë pjesë e një emisioni televiziv që njihet me emrin “Dancing with the Stars”.

Deputeti që më shumë se për politikë njihet për batuta dhe veprime humoristike tha gjatë një interviste se do të jetë pjesë e këtij programi.

Korreshi: Duhet të bëjmë edhe diçka ndryshe. Nëse ka një dasmë e marr vallen i pari dhe kjo më shtyu, në dasmën time i bëra një surprizë nuses u vesha me veshje tradicionale të Lushnjës dhe Myzeqesë, beli ka zënë ndryshk, nuk na përgjigjet trupi.

Po balerinë kë do të kesh?

Korreshi: Balerina është zgjedhur, por do e le efekt surprizë.

o.j/dita